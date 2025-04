Lista de filmes com o papa Francisco, de 'Dois Papas' a longa de Wenders

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Francisco, morto nesta segunda-feira (21/4), aos 88 anos, foi tema de diversos filmes desde que assumiu o cargo máximo do Vaticano. O primeiro papado do hemisfério Sul ficou marcado pelas visões progressistas à frente da Igreja Católica, o que atraiu a atenção de alguns nomes importantes do cinema, como Fernando Meirelles e Wim Wenders.

Os longas dedicados a Francisco variam bastante em enfoque. Há desde um longa sobre a sua relação com o pontífice anterior, Bento 16, até um documentário que registra uma sessão de perguntas e respostas do pontífice com crianças de diferentes partes do planeta.

Francisco também se mostrou aberto ao registro destes realizadores, o que explica a profusão de documentários em torno de sua pessoa mesmo em obras tangenciais ao tema religioso. Um exemplo é o documentário "Sugarcane", indicado ao Oscar da categoria neste ano, que tem imagens do encontro do papa com indígenas americanos abusados sexualmente por padres de escolas mantidas pela igreja.

Lembre a seguir filmes sobre o papa Francisco:.

'Papa Francisco: Um homem de palavra' (2018)

Onde ver: Aluguel e compra nas lojas digitais

Primeiro filme de maior prestígio sobre Francisco, o documentário de Wim Wenders estreou no Festival de Cannes de 2018 sob boa expectativa, graças à presença do alemão de "Asas do Desejo" na direção.

O longa é um dos retratos mais gerais da carreira eclesiástica do papa, equilibrando registros de sua vida antes do Vaticano com as pregações que conduzia ao redor do mundo na época. O projeto teve produção do Centro Televisivo Vaticano, canal ligado à Santa Sé desde os anos 1990.

"Um Homem de Palavra" também conta com entrevistas extensas de Francisco com Wenders, em que o pontífice responde as perguntas do diretor olhando diretamente para a câmera.

'Dois papas' (2019)

Onde ver: Netflix

Mais famoso dos filmes sobre Francisco, o longa de tintas biográficas dirigido por Fernando Meirelles imagina o encontro do então futuro papa com Bento 16, que renunciara ao cargo. Na trama, o cardeal Bergoglio, prestes a se tornar Francisco e vivido por Jonathan Pryce, viaja até o Vaticano para entregar a carta de renúncia de sua posição a Bento, papel de Anthony Hopkins.

A produção foi indicada a três Oscars em 2020: melhor ator para Pryce, melhor ator coadjuvante para Hopkins e melhor roteiro adaptado para Anthony McCarten.

'Francesco' (2020)

Onde ver: Aluguel e compra nas lojas digitais

Dirigido por Evgeny Afineevsky, cineasta que foi indicado ao Oscar por "Winter on Fire", o documentário é bem menos ambicioso que o filme de Wim Wenders. Ele também conta com entrevistas com o pontífice, mas o foco da produção está nos dramas cotidianos de Francisco à frente do Vaticano.

"Francesco" também reúne declarações de pessoas que foram tocadas sentimentalmente pelo papa ao redor do mundo, reforçando a importância do papado aos católicos. O longa fez a sua estreia no Festival de Roma e contou com distribuição do Discovery+ nos Estados Unidos.

'Em viagem, o papa' (2022)

Onde ver: Não disponível no streaming



Lançado no Festival de Veneza, o documentário acompanha as diferentes visitas internacionais de Francisco ao longo dos anos. Até a estreia do filme, o papa tinha feito 37 viagens a 53 países, reunindo -se com chefes do Executivo e conversando com fiéis de diferentes nacionalidades.

O longa tem direção de Gianfranco Rosi, documentarista que venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim e que foi indicado ao Oscar por "Fogo no Mar", sobre a questão imigrante na Itália.

'Amén: perguntando ao papa' (2023)

Onde ver: Disney+

Projeto menos ambicioso da lista, o documentário do jornalista espanhol Jordi Évole registra o encontro do papa Francisco com jovens católicos de diferentes partes do mundo.

A produção mostra o pontífice discutindo questões que tem a mais ver com as novas gerações, incluindo temas difíceis como identidade de gênero, sexualidade e a liberdade religiosa.

'Conclave' (2024)

Onde ver: Amazon Prime Video e nos cinemas

O longa de Edward Berger não trata de Francisco, mas da política, das intrigas e dos interesses que atravessam o processo de escolha de um novo - fictício - chefe da Igreja Católica. O filme, premiado com o Oscar de melhor roteiro, traz Ralph Fiennes como um hesitante camerlengo, responsável por organizar a transição durante a Sé Vacante e dar seguimento ao conclave.