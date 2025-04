Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Instituto Mário Penna comemora seus 54 anos com jantar beneficente marcado para 26 de junho, no Contemporâneo Hall, em Nova Lima. Samuel Rosa será a atração musical da noite. Os recursos arrecadados ajudarão a transformar o Hospital Luxemburgo em unidade 100% SUS, com novos leitos de UTI e de enfermaria, além de ampla modernização estrutural.

Os recursos de duas edições anteriores do evento viabilizaram a ampliação do setor de quimioterapia, com abertura de sete consultórios e da sala de apoio destinada às equipes de enfermagem e oncologia. Convites podem ser obtidos em eventos@mariopenna.org.br ou pelo telefone (31) 3299-9310.

• NA CAPELA

Em clima de comemoração do Dia Nacional do Choro, celebrado na última quarta-feira, o grupo Chorando em Cordas é o convidado deste domingo (27/4) do projeto Música na Capela, promovido pela Casa Fiat de Cultura. O repertório abrange desde a criação do choro no século 19, no Rio de Janeiro, sob influência europeia, até a era das gravações com toques jazzísticos. Será enfatizada a contribuição pioneira da compositora Chiquinha Gonzaga (1847-1935) e do mestre Pixinguinha (1897-1973), cuja data de nascimento inspirou o dia dos “chorões”.

• TRIO SURDINA

A formação do Chorando em Cordas, com violino, violão, bandolim, piano e acordeom, faz a ponte entre os universos popular e clássico, tendo como referência o Trio Surdina. Pioneiro na música brasileira na década de 1950, este grupo uniu o choro da era do rádio com a bossa nova. O programa de hoje vai reunir peças de diferentes épocas, ritmos e características. Durante bate-papo com o público, músicos explicarão o contexto das canções e seus autores, destacando os diferentes instrumentos e timbres. O evento está marcado para as 11h, na Capela de Santana, nos jardins da Casa Fiat de Cultura, com entrada gratuita.

Grupo Chorando em Cordas vai se apresentar neste domingo (27/4) na Capela de Santana, nos jardins da Casa Fiat

• DANÇA

As coreógrafas Margô Assis e Thembi Rosa celebram antecipadamente o Dia Internacional da Dança, 29 de abril, no Museu de Arte da Pampulha. Neste domingo (27/4), a dupla promove oficina e a intervenção urbana “Parquear ban”, das 9h às 11h, nos jardins do MAP. A intervenção estreou em 2015, na edição de 20 anos do Fórum Internacional de Dança (FID). A dupla convida a experimentar bambus como dispositivo para a desaceleração, equilíbrio e composição. Não há necessidade de inscrição prévia, mas as vagas são limitadas.

• HIP-HOP

A cantora, compositora e poeta Kainná Tawá é uma das atrações do projeto Giro: Sons que Conectam, neste domingo (27/4), a partir das 16h, no Parque da Cidade Nova. Filha do cantor Kamaphew Tawá, a artista do hip-hop vai mostrar seu trabalho autoral “Canto em verso”, com cinco faixas, entre as quais se destaca “Me cuidar”. O Giro também apresenta Skato, cantor que aposta na mistura do pop, funk e trap, além do grupo Uai Soul, com “Coisas do Brasil”, releitura de clássicos

da música popular brasileira.

