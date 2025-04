Márcia Sensitiva, famosa pelas broncas na internet, é atração em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (25/4)

O fim de semana começa com música no Centro Cultural Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200, Funcionários). O pianista Evan Megaro e o flautista Alexandre Braga apresentam hoje, às 20h, recital dedicado à canção francesa dos séculos 19 e 20. O programa terá peças de Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Cécile Chaminade, Camile Fontaine e Darius Milhaud, de quem a dupla escolheu “Brazileira” para o repertório desta noite. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Sympla.

Sábado (26/4)

O ritmo do carnaval dá o tom de sábado, com apresentação da banda do Juventude Bronzeada, a partir das 16h, na Amadoria (Rua Mucuri, 325, Floresta). Para quem não se lembra, a banda, que surgiu há 12 anos, deu origem a um dos blocos mais prestigiados da folia de rua de BH. O encontro também será animado pelo DJ e produtor Tilulu. Ingressos: R$ 30 e R$ 40.

Domingo (27/4)

Se o futuro a Deus pertence, o bom humor de domingo está nas mãos de Márcia Sensitiva. Famosa pelas broncas em vídeos que viralizaram, ela fará única sessão da palestra “Acorda pra vida!”, às 19h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). “Vou falar sobre prosperidade, saúde, amor e inveja, mas daquela forma que você já conhece: trazendo todos os vídeos mais marcantes das minhas broncas e conselhos, comentando um por um para ajudar você a acordar de vez”, avisa. O preço dos ingressos varia de R$ 80 a R$ 340, à venda na plataforma Sympla.

Segunda-feira (28/4)

A exposição “Um escultor de significados”, de Flávio Cerqueira, em cartaz no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), ocupa galerias do térreo, hall e espaços de circulação internos e externos. Ali estão 40 peças produzidas pelo artista ao longo de 15 anos. Detalhe: a maioria é exibida pela primeira vez em Belo Horizonte. O espaço funciona de quarta a segunda, das 10h às 22h. Entrada franca.

Terça-feira (29/4)

Também com acesso gratuito, outra mostra de arte imperdível é “Contrapontos e contratempos”, de Marco Paulo Rolla, em cartaz na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Funcionários). O espaço funciona de terça a sábado, das 10h às 20h, e domingo e feriado, das 11h às 19h.

Trabalhos do artista plástico Marco Paulo Rolla poderão ser conferidos até 22 de junho no Centro Cultural Unimed-BH Minas, que fica na Rua da Bahia, 2.244, Lourdes Sâmara Oliveira/MTC/divulgação

Quarta-feira (30/4)

Renato Savassi (flauta, pífano e gaita), Luadson Constâncio (teclados), Tiago Araújo (baixo) e Ricardo Cheib (bateria) são os convidados de quarta-feira do Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). No repertório, canções dos álbuns “Renato Savassi e Quatro em Ponto”, e “Trilhas imaginárias”. Haverá homenagem a Giacomo Lombardi, que morreu no ano passado, com apresentação de “Cinema”, composta por ele. A casa abre às 19h, o primeiro set está marcado para as 20h e o segundo para as 21h30. Ingressos de R$ 20 a R$ 40.

Quinta-feira (1º/5)

O feriado do Dia do Trabalho é boa oportunidade para curtir o primeiro dia do Festival de Gastronomia e Arte (Figa), das 12h às 22h, no Parque do Palácio (Rua Professor Djalma Guimarães, 161, Portaria 2, Mangabeiras). Até domingo (4/5), o evento vai reunir os chefs Carlos Bertolazzi e Cadu Evangelisti (ambos de SP), Rafaelle Autorino (Itália), Daniel Tassi e Pedro Rodrigues (ambos de BH). Pêtra, Classic e DJ Nezt abrem a programação musical na quinta. O preço dos ingressos varia de R$ 55 (entrada até as 15h) a R$ 75, à venda na plataforma Ingresse.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.