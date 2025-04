Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



A exposição “Flávio Cerqueira – Um escultor de significados”, em exibição no CCBB-BH, já recebeu mais de 50 mil visitantes. Gratuita, a mostra segue em cartaz até 2 de junho, emocionando o público ao exibir a poesia que mora na vida cotidiana.

Nas obras de Cerqueira, pessoas comuns são elevadas a nobres esculturas de bronze, marca do trabalho de um artista cujo primeiro emprego foi como office boy. Exibida no andar térreo do centro cultural, a exposição é composta por 40 trabalhos emblemáticos dos 15 anos de trajetória do artista. As esculturas em bronze ocupam não só as galerias do CCBB, mas também seu hall principal e espaços de circulação internos e externos do prédio histórico. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo site e na bilheteria.



• LITERATURA



A escritora Carmen Lucia Campos é a homenageada do projeto Mês Literário do Coleguium Rede de Ensino. Com mais de 30 obras publicadas, entre livros infantis, juvenis e participações em antologias, a autora participará de encontro on-line com os alunos nesta terça (29/4), com contação de histórias e um bate-papo sobre sua trajetória literária.



• AO VIVO



Os 25 anos da banda Chama Chuva serão comemorados com gravação de DVD ao vivo, dia 7 de maio, a partir das 16h, no Estacionamento do Porcão. “Chama que vira forró” terá participações especiais do cantor sertanejo Eduardo Costa e da banda nordestina de forró Limão com Mel.



• EM FAMÍLIA



“Pais desnecessários, filhos independentes”, livro de Lina Valléria, que debate o papel dos pais no desenvolvimento de filhos independentes, já está em pré-venda no site da Editora Gente. Empresária, palestrante, especialista em comportamento empreendedor e facilitadora líder do Empretec/ONU, a autora trabalha há 20 anos com pais e educadores



• SERTANEJO



A dupla sertaneja Castelli & Thiago marcou para esta terça-feira (29/4) a gravação do DVD Horizontes. No Youtube, a dupla soma mais de 500 mil visualizações e, no Spotify, mais de 40 mil ouvintes mensais. O show será realizado no Chalezinho.



• MUSICAL



“Viva o povo brasileiro (De Naê a Dafé)” encerra a primeira fase de sua turnê pelo Brasil, com duas apresentações no Sesc Palladium, nos dias 16 e 17 de maio, às 20h. Montagem para o teatro do livro “Viva o povo brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, o espetáculo tem no elenco Maurício Tizumba, que recebeu o Shell na categoria Melhor Ator, ao lado de sua filha Júlia Tizumba.

A peça também foi indicada nas categorias Música Original e Direção Musical, Melhor Direção e Melhor Figurino. Já no Prêmio APCA, recebeu indicações nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor Ator, e no Prêmio APTR, na categoria Melhor Música.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.