Bárbara Luz participa, na França, do 27º Festival de Cinema Brasileiro de P

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





Bárbara Luz é uma das presenças confirmadas no 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris, de 29 de abril a 6 de maio, no histórico cinema L’Arlequin, na capital francesa. Ela participa da programação representando o longa-metragem “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles, e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. No filme, Bárbara interpreta Nalu, uma das filhas do casal Eunice e Rubens Paiva, vividos por Fernanda Torres e Selton Mello. Bárbara é filha dos atores do Grupo Galpão, Eduardo Moreira e Inês Peixoto.

• DEBATE

A obra será exibida nos dias 30 de abril e 1º de maio. Na segunda sessão, além de apresentar o filme ao público, a atriz participa de um debate após a exibição, ao lado de Analu Paiva – filha de Rubens Paiva na vida real e a quem Bárbara dá vida na ficção. A 27ª edição do Festival celebra o Ano França-Brasil e presta homenagem à atriz e diretora Dira Paes, reunindo uma seleção de cerca de 30 produções nacionais, entre ficções e documentários, que evidenciam a diversidade e a força do cinema brasileiro contemporâneo.



• VIVA ROSI

A chef de cozinha Rosi Máximo Botelho estreia na literatura lançando sua autobiografia "A vida pode ser leve". Uma mulher de 70 anos disposta a contar sua trajetória de vida, sendo o enfrentamento de um câncer mola propulsora para a escrita da autora. Com uma perspectiva realista, ela aproxima o leitor do que é mais verdadeiro em sua história repleta, também, de muitas aventuras. A força e a fragilidade feminina aparecem nesta publicação e são descritas em uma narrativa suave e, ao mesmo tempo, muito profunda. O lançamento acontece no dia 7 de maio, data do aniversário da autora, no Bar e Museu Clube da Esquina, à Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza, a partir das 19h.



• CONFECE

Os 18 anos da Confraria Feminina de Cerveja (Confece) serão comemorados em evento reunindo mais de 60 cervejarias de todo o Brasil, com cerca de 150 rótulos entre pilsen, weiss, Ipa, NEIpa, Stout e RIS, dia 26 de abril, a partir das 15h, no restaurante Paladino, na Pampulha. Quatro cervejarias e rótulos – Muzzi Beer, Bug Brewing Co., Pires Beer e Stardust – serão lançados no mercado. Estão confirmadas, também, a presença de cervejarias de Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Juiz de Fora, Governador Valadares e Itajubá. A Confece nasceu em 8 de março de 2007, durante celebração ao Dia Internacional da Mulher no Haus München, tradicional restaurante alemão de Belo Horizonte. O grupo de mulheres não se conhecia, mas tinha em comum o gosto pelas cervejas artesanais, e decidiram fundar a confraria após assistir palestra de Cilene Saorin, o resto é história.



• PELA ITÁLIA

O cantor Thiago Arancam marcou para 23 de maio apresentação no Palácio das Artes ao lado do pianista Yacoce Simões. No show “Uma viagem pela Itália”, grandes sucessos da música italiana que acompanham Arancam desde a sua chegada no país europeu, ainda adolescente, até subir aos palcos dos principais teatros do mundo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.