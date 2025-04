Bar no Centro de BH estreia cardápio com clássicos da comida de boteco

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Novidades no Pirex, o bar de Caio Soter e Isabela Rochinha, na Galeria São Vicente, na Praça Raul Soares. O novo cardápio, lançado esta semana, traz referências de bares visitados mundo afora por Caio, o sócio Vítor Velloso e Isabela. Entre os destaques estão o PFC – Pirex fried chicken (sobrecoxa empanada e frita coberta de aioli, queijo curado ralado e picles de pepino) e a almôndega com maionese de batata e farofa de pão de alho. Porções menores e bocados individuais, como a empada de costelão com maionese queimada, o pastelzinho de bobó de camarão com catupiry, a focaccia de sardinha com tomate fermentado e a gilda mineira, inspirada no homônimo espanhol, são outras novidades.

Dos pratos típicos de boteco, a língua na cerveja preta com picles de maçã verde ganha versão com batatas cozidas lentamente no próprio caldo da língua. Já o pudim de leite condensado é servido no copo lagoinha. O bartender Diego Kruz assina as batidinhas de banoffe (com banana e xarope de maple syrup) e de piña colada (que combina abacaxi e coco), além da tradicional caipirinha. A estufa segue como a estrela do Pirex.

• MAIS UMA CHANCE

A temporada 2025 da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais celebra os 10 anos da Sala Minas Gerais, com nova oportunidade para assinaturas das séries de concertos. Elas podem ser adquiridas até 5 de maio, pelo telefone (31) 3219-9000 ou na bilheteria da casa (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Este ano, haverá apresentações do violoncelista Mischa Maisky, dos aclamados pianistas brasileiros Arnaldo Cohen e Cristian Budu e do violinista ucraniano Dmytro Udovichenko. A Filarmônica apresentará pela primeira vez “A sagração da primavera”, de Stravinsky, e a “Sétima sinfonia”, de Shostakovich.

Dri Wild é atração de sexta-feira (11/4) no Seu Bias Acervo pessoal

• NA BALADA

A DJ Dri Wild vai tocar nesta sexta-feira (11/4) no restaurante Seu Bias, a partir das 20h30. Influenciada pelas cenas eletrônicas italiana e espanhola, ela promete animar a pista com uma seleção que mescla house, deep house, afro house, techno e EDM. Dri Wild, que já se apresentou em casas noturnas de Milão, Palma de Maiorca e Barcelona, inclui novidades como os artistas 5HOURS (Itália), Korpen (EUA), De Soffer (Israel), Joe Rok (Milão) e Sonny Fodera (Londres). Para brindar a ocasião, a casa oferecerá rodada dupla de Kir Royal, drinque clássico feito com espumante brut e licor de cassis, durante toda a noite. O evento faz parte da programação mensal do Seu Bias voltada para experiências musicais exclusivas.

• DE OLHO NAS MÃES

Boa notícia para quem espera pela Quermesse da Mary. A primeira edição do ano será realizada neste final de semana. O joalheiro Carlos Herrera, de São Paulo, estreia no evento com trabalhos em filigrana. Marcelo Maia, expert em esculturas em bambu, vem de São Gonçalo do Rio das Pedras. A Quermesse recebe o ceramista Wander Marcílio, de Ilhabela (SP), mago nas misturas de argilas em cores mescladas. Greta Cauê, de Denise Afonso, traz de Uberlândia assemblages construídas com porcelanas e utilitários diversos.

De Tiradentes, vêm Lívia Stefani, com seu trabalho em acessórios em cerâmica; de Santo Antônio de Caraí, as Margarida Pereira e Rosana Pereira, mãe e filha, descendentes de Ulisses Pereira, criador das escultóricas cerâmicas zoomorfas e antropomorfas. Já Sylvio de Podestá exibirá esculturas de pássaros, na série “Avuantes e mangues”. Mary Arantes abre as portas sexta-feira e sábado (11 e 12/4), das 10h às 19h, e no domingo (13/4), das 10h às 17h, na Rua Ivaí, 25, Serra.

