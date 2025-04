Memória de aluna de medicina morta pela ditadura é reverenciada no teatro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





• Sexta-feira (11/4)

A programação do fim de semana passa obrigatoriamente pelo Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), onde, às 20h de hoje, será apresentada “Dora”. A peça conta a história de Maria Auxiliadora Lara Barcelos, mineira de Antônio Dias, estudante de medicina que aos 23 anos foi presa e torturada pela ditadura militar.

A atriz Sara Antunes, que assina a direção e o texto, interpreta Dora, codinome da integrante da Vanguarda Armada Revolucionária.Libertada no grupo de 70 presos políticos trocados pelo embaixador suíço Giovani Enrico Bucher e banida do país, Dora morou no Chile, Bélgica e França.Suicidou-se em 1976, aos 31 anos, na Alemanha.Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla.

• Sábado (12/4)

Se depender de Aline Calixto, o sábado será animado. A cantora comanda a roda de samba do Saruê (Rua Paraíba, 523, Funcionários), às 17h. “'O samba da Calixto' nos leva a todos os caminhos, passando por meus trabalhos autorais, evocando as grandes matriarcas, como Dona Ivone Lara, Clara Nunes e Beth Carvalho, e se conectando à essência presente no fundo dos nossos quintais, com muito samba no pé, palma da mão e o canto em uníssono ecoando nas vozes de quem quiser chegar pra somar”, diz Aline. A casa abre às 14h. Às 20h, DJ anima a noite. Ingressos custam R$ 25 e R$ 20, mais taxas, na plataforma Sympla.

Aline Calixto convida para roda de samba no sábado, com as bêncãos de Dona Ivone Lara, Clara Nunes e Beth Carvalho Instagram/reprodução

• Domingo (13/4)

“Os sobreviventes” está em cartaz no Teatro II do Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Inspirada no conto homônimo de Caio Fernando Abreu, a peça é dirigida por Ana Regis, com dramaturgia de Thomaz Canizza, que divide o palco com Luciana Veloso. Sessões domingo e segunda, às 19h. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$15 (meia).

• Segunda-feira (14/4)

Na segunda-feira, espaços culturais da capital ficam fechados. Com exceção do CCBB, onde estão em cartaz as exposições “Ancestral: Afro-Américas”, que pode ser visitada até 12 de maio, e “Flávio Cerqueira: Um escultor de significados”, cuja temporada vai até 2 de junho. O espaço cultural da Praça da Liberdade funciona das 10h às 22h, com entrada franca.

• Terça-feira (15/4)

O escultor e professor Fabrício Fernandino faz exposição individual na galeria da Escola de Belas Artes da UFMG (Avenida Presidente Antônio Carlos, 6.627, câmpus Pampulha). A mostra “Espaços topológicos – Poética da forma” reúne trabalhos realizados nos últimos anos, com destaque para pintura, desenho e, sobretudo, esculturas em madeira reciclada, produções que envolvem metal, pedra e vidro. Abre das 8h às 22h, com entrada franca.

• Quarta-feira (16/4)

Para quem não conseguiu ingressos para terça-feira, a boa nova é a sessão extra da Buena Vista Social Orchestra, às 20h de quarta, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Com direção musical de Jesus “Aguaje” Ramos, trombonista da Buena Vista Social Club original, o repertório traz clássicos do projeto cubano criado em 1996. Estarão em cena Luis “Betun” Mariano Valiente Marin (congas e bongo), Emilio Senon Morales Ruiz (piano) e Fabían Garcia (baixo), que também fizeram parte da antiga banda. Entradas custam de R$ 245 a R$ 790, à venda no site Clube do Ingresso.

• Quinta-feira (17/4)

Show de graça é sempre bom. Se tem humor, então, melhor ainda. A Orquestra Mineira de Brega faz apresentação às 20h de quinta, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº, Alípio de Melo). O grupo é formado por Bella la Pierre (voz), Junim Ribeiro (guitarra), Thiago Correa (voz e guitarra), Pedro Fontenelle (bateria), Geraldo Paim (voz e teclado) e Vinícius de Morais (baixo). Ingressos gratuitos estão disponíveis na plataforma Sympla.

