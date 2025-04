Zeca Baleiro apresenta seu recital pop nesta noite em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

“Piano”, nome do show com o qual Zeca Baleiro que chega a Belo Horizonte, em única apresentação nesta sexta-feira (11/4), às 21h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes, é tão enxuto quanto a formação no palco. Empunhando o violão, ele revisita sua discografia, mostra releituras da obra de outros autores e duas inéditas de sua lavra acompanhado apenas pelo pianista Adriano Magoo.

O “recital pop”, como define o cantor e compositor maranhense, teve como embrião a pequena turnê de um projeto especial do Centro Cultural Caixa, iniciado em 2011.

“Eles queriam um show pequeno, o que veio a calhar, porque eu estava cansado dos formatos que já tinha explorado. Convidei o Adriano e foi muito bacana. Fizemos oito ou nove shows. Nosso técnico gravou um deles em Brasília. Ouvindo esse registro no ano passado, me deu vontade de reeditar o projeto”, conta.

A nova turnê já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Natal. Zeca atualizou o repertório, porém mantendo a espinha dorsal do show original com uma parceria com Fagner e uma canção da banda norte-americana Cake, além de “Não adianta”, de Sérgio Sampaio, “Esotérico”, de Gilberto Gil, e o choro “Espinha de bacalhau”, de Severino Araújo. As autorais “Babylon”, “Bandeira” e “Telegrama” também estão no roteiro.

“Cansamos de algumas coisas daquele show de 2011, então substituímos por outras, como uma do Charlie Brown Jr. mais suave, que fica bem nesse formato. É um repertório que pode seguir variando”, pontua.

O álbum com algumas das músicas apresentadas no show será lançado no próximo dia 17. São basicamente as que já estavam no primeiro giro e duas inéditas. Zeca considera providenciais os recitais antes de o disco vir à luz.

“Esse 'esquenta' é um cartão de visitas. A gente tem de ir inventando formatos porque tudo mudou muito, já não estamos mais no momento em que um álbum reverbera e se sustenta sozinho”, diz, acrescentando que pretende rodar por mais um ano com “Piano”. Depois de Belo Horizonte, ele já tem escalas agendadas em Curitiba e Porto Alegre.

Baleiro destaca que a experiência tem sido prazerosa e não poupa elogios ao parceiro de palco. Magoo passou a integrar a banda que o acompanha em 2005, para o álbum “Baladas do asfalto & outros blues”, afastou-se depois para cuidar de projetos próprios e retornou recentemente.

“É um garoto prodígio, genial, que com 9 anos já se apresentava nos rincões de Mato Grosso. Toca tudo, de choro a punk rock, então se eu quiser improvisar ali na hora e cantar um Lô Borges ou um Beto Guedes, ele vai atrás com desenvoltura”, ressalta.

Magoo também pilota samplers, sintetizadores e acordeom – instrumento em que é craque, de acordo com Baleiro. “Não quis dispensar essa parte em que ele é tão bom. Apesar da prevalência do piano, tem uma parte de acordeom e violão”, diz.

Lô Borges

Além de seguir com a turnê, Zeca está às voltas com outros projetos para este ano. Um deles é o disco em parceria com o cantor, compositor e violonista baiano Vicente Barreto. “Já compusemos umas 40 canções desde a pandemia e estou querendo dar vazão a esse material”, afirma.

Ele destaca outra colaboração – mineira –, cujos frutos podem vir à luz em breve.

“No final do ano passado, inaugurei uma parceria com Lô Borges. Fizemos 10 músicas em período curto de tempo, acho que ele vai gravar um álbum inteiro com esse material, que ficou muito bom. São canções bonitas que trazem aquela marca registrada, aquele jeito particular que ele tem de compor”, adianta.

“PIANO”

Show de Zeca Baleiro e Adriano Magoo. Nesta sexta-feira (11/4), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$ 480 (plateia 1), R$ 340 (plateia 2) e R$ 260 (plateia superior). Meia-entrada na forma da lei. Família & Amigos: venda exclusiva e promocional para pacotes a partir de duas inteiras. Vendas on-line na plataforma Sympla.