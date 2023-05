Vídeo: Zeca Baleiro interrompe show após ser questionado sobre Lei Rouanet

O cantor Zeca Baleiro paralisou seu show nesse domingo (7/5) em Penedo, no Alagoas, após um homem na plateia questionar a Lei Rouanet. O artista desceu do palco, foi até o autor do grito e ofereceu o espaço para que ele desse uma explicação sobre o que se trata a lei. Após a discussão, o músico pediu que o homem se retirasse da apresentação.









Um homem da plateia, então, interrompeu seu discurso ao gritar: ‘E a Lei Rouanet?’. Ao ouvir o questionamento, o cantor questionou se ele sabia o que era a lei e desceu do palco para pedir que ele desse uma explicação. “Venha aqui falar sobre a Lei Rouanet. Não sabe p*rra nenhuma, cala sua boca aí”, afirmou o cantor, revoltado com a situação.





“Não sabe o que falar, não fala. Tem parente seu que foi beneficiado pela Lei Rouanet porque isso gera trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores. Não sai falando isso por aí, não. Pode se retirar do meu show se quiser”, acrescentou.

Zeca Baleiro com plateia no show de Alagoas, nesse domingo (7/5) (foto: Reprodução/Instagram)





Entenda o que é a Lei Rouanet





A lei foi criada em 23 de dezembro de 1991, durante o governo do presidente Fernando Collor, como Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O objetivo dela é, basicamente, permitir que pessoas físicas e jurídicas financiem atividades culturais, como espetáculos de dança, teatro, literatura, artes plásticas, audiovisual, entre outras.





O autor do projeto cultural o envia para a Secretaria Especial da Cultura que avalia se a proposição está de acordo com os requisitos da lei. Com a aprovação, o requerente é autorizado a procurar pessoas físicas ou empresas que estejam interessadas em financiar o projeto cultural, podendo ser através de patrocínio ou doação. Quem se disponibilizar a financiar pode deduzir do Imposto de Renda uma parte ou 100% do valor investido.





O nome da lei é uma homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, criador do projeto e secretário de cultura da Presidência da República na época de criação.