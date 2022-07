Câmara Brasileira do Livro destaca papel de Rouanet para a cultura do país

A historiadora Lilia Schwarcz disse que não se pode 'deixar que Jair Bolsonaro conte uma história militar e golpista do 7 de Setembro' durante debate com Valter Hugo Mãe, Daniel Mundukuru e Isabel Lucas, no pavilhão português da Bienal de São Paulo (foto: Cavalieri Vídeo e Fotografia/divulgação)

SÃO PAULO – Organizadora da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, aberta no último sábado (2/7), na capital paulista, a Câmara Brasileira do Livro lamentou o falecimento do diplomata e ex-ministro da Cultura Sergio Paulo Rouanet.





Em nota divulgada neste domingo (3/7), a entidade elogiou o papel de destaque de Rouanet na valorização e no desenvolvimento da cultura brasileira nas últimas décadas. O ex-ministro morreu em decorrência de problemas causados pelo mal de Parkinson. Ele tinha 88 anos.

Morre Sergio Paulo Rouanet, que deu nome à lei brasileira de incentivo cultural

Presidente de Portugal defende a democracia

"A melhor saída para a pobreza, a mais duradoura e mais transformadora, é a cultura", afirmou o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimônia de abertura da Bienal.



"Cultura implica sempre em liberdade e democracia, se for verdadeira e profunda. E isso permite o uso da liberdade de expressão, o direito à crítica, que permite o fomento de alternativas e de diferenças. O respeito ao princípio de que não há duas pessoas iguais. Somos todos iguais, mas todos diferentes", acrescentou.



Amante dos livros e criador de uma biblioteca em Braga, Rebelo de Sousa afirmou que ler "é enriquecer com cultura, respeitar a tolerância, cultivar e cultivar a liberdade". E acrescentou: "É admitir o pluralismo que deve corresponder a pensar diferente, mesmo em ditadura. É isso que faz a diferença entre as sociedades que avançam e as sociedades que não avançam. É a cultura. Não é só a economia, ou a finança, ou o panorama social, que também é fundamental."



O discurso do líder português foi aplaudido de pé pelo público, que protestou contra o presidente Jair Bolsonaro.



Parte da plateia também gritou "Fora Bolsonaro" após a apresentação da Orquestra Mundana Refugi, que reúne brasileiros, imigrantes e refugiados da Palestina, Irã, Guiné, Congo, Turquia, Cuba, China e Síria.



O grupo tocou "As caravanas", de Chico Buarque, e "Canto das três raças", de Mauro Duarte e Paulo Pinheiro, famosa na voz de Clara Nunes (1942-1983).

Lilia Schwarcz critica a "história militar golpista" do 7 de Setembro

A abertura do pavilhão da Bienal dedicado a Portugal, país homenageado nesta edição, contou com a presença do autor português Valter Hugo Mãe, que participou de debate com colegas brasileiros.Mediada pela jornalista portuguesa Isabel Lucas, curadora da programação do espaço, a conversa, em torno do tema "Falamos de quem quando falamos do outro?", reuniu Valter Hugo, Daniel Mundukuru e Lilia Schwarcz.Os três discutiram os efeitos do colonialismo na formação da identidade brasileira. Não pouparam críticas ao governo federal quando questionados sobre o significado do 7 de Setembro."Não vamos naturalizar o golpe e não vamos deixar que Jair Bolsonaro conte essa história militar e golpista do 7 de Setembro. O 7 de Setembro em que nós queremos acreditar fala de liberdade e emancipação. E é disso que precisamos neste nosso Brasil", afirmou a historiadora Lilia Schwarcz.