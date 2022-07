Aberta a Bienal Internacional do Livro em São Paulo

Euforia em São Paulo. E não é uma liquidação de black friday ou primeiro dia de venda de iPhone, cenas comuns que vemos com frequência.

(foto: Guilherme Augusto/EM/DA Press)

Essa é pra ter orgulho: depois de um hiato de quatro anos, a Bienal Internacional do Livro começou na manhã deste sábado (2/6), na capital paulista. E na abertura do portão principal, houve até correria em direção aos stands - gente querendo chegar primeiro nas ofertas de livros.A Bienal vai até o próximo dia 10. O evento ocupa um espaço de 65 mil metros quadrados no Expo Center Norte, com 182 expositores.São cerca de 500 selos editoriais, mais de 300 autores nacionais e estrangeiros, entre eles Valter Hugo Mãe, Mario Sergio Cortella, Conceição Evaristo, Maurício de Souza e Thalita Rebouças.