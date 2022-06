Com orçamento reduzido, Festival de Inverno de Ouro Preto será realizado

Com um orçamento reduzido devido aos cortes de verbas do Ministério da Educação, a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) anunciou a programação da edição do Festival de Inverno de 2022 com apresentações de artistas locais.

Para a realização da edição, que acontece entre os dia 1° e 17 de julho, a Fundação Gorceix garantiu R$ 245 mil que serão utilizados para logística, pagamento de equipes, artistas, oficineiros, infraestrutura, transporte e, assim, o Festival de Inverno de Ouro Preto, que teve sua primeira edição em 1967, acontecerá de forma reduzida.

Em comparação ao ano de 2015, o Festival teve uma verba de R$ 800 mil e, nos anos anteriores, as quantias eram acima de R$ 1 milhão, por causa da captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet.

A reitora da UFOP, Cláudia Marliere diz que apesar dos cortes gradativos, desde 2016, a programação escolhida vai atender em termos de qualidade e quantidade. Ao mesmo tempo, a realização vai assegurar que não ultrapasse os limites financeiros da UFOP.

“Na nossa avaliação, deixar de fazê-lo iria criar um impacto muito grande não só para a universidade como para a sociedade. Dentro da proposta como formação, acreditamos que ele vai conseguir atender à comunidade do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo e assim teremos um festival mais formativo do que em outros anos”.

Com tema “Encontros”, a programação foi definida a partir de um edital elaborado pela Pró-reitora de Extensão e Cultura. Ele teve um público alvo de artistas das cidades de Ouro preto, Mariana e João Monlevade - cidades onde estão inseridos osda universidade no sentido de reforçar o valor da troca cultural entre as cidades. As apresentações vão acontecer nas ruas, bairros e distritos das cidades com uma programação gratuita.