Zeca Baleiro foi a atração do 52º Festival Nacional da Canção em Coqueiral

Zeca Baleiro relembrou hits de sua carreira no 52º Fenac (foto: Fenac/divulgação)

A segunda etapa classificatória do 52º Festival Nacional da Canção (Fenac) contou com um convidado superespecial: o cantor e compositor Zeca Baleiro, que apresentou sucessos e "ganhou" o público de Coqueiral, no Sul do estado. O evento atraiu cerca de 8 mil pessoas à Praça da Matriz.



Das 20 músicas selecionadas, classificaram-se "Solicitudes", de Kico Zamarian, paulista de Mooca; "Laçador", dos baianos Márcio Tubino e Alegre Correa, interpretada por Carol Perey; "Tudo cai", dos paulistas Gregory Haertel e Demetrius Lulo, cantada por Lulo; e "Pode ir", da cantautora Kamylla Vrech, também de São Paulo.





As próximas etapas do Fenac serão realizadas em Três Pontas, na sexta (19/8) e sábado (20/8); Nepomuceno (26 e 27/8) e Elói Mendes (2 e 3/9). As semifinais e a final ocorrerão em Boa Esperança, no Sul de Minas, de 8 a 10 de setembro.