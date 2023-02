Frota defende Claudia Raia sobre fake news de Lei Rouanet

Alexandre Frota sai em defesa da ex-mulher, Claudia Raia (foto: Reprodução/Instagram)

A atriz Claudia Raia tem recebido uma enxurrada de críticas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por uma fake news relacionda à Lei Rouanet. Algumas pessoas apontam que a artista já consolidada no mercado recebeu R$ 5 milhões para duas peças de teatro. Quem “entrou em cena” no meio desta história foi o ex-deputado federal Alexandre Frota, que defendeu a ex-esposa.