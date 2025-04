Arnaldo Antunes prestigia a mulher, Márcia Xavier, em exposição em Belo Hor

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





A natureza se insinua pelos espaços, refaz caminhos e transforma tudo ao seu redor. É a partir desse fluxo incessante que nasce a exposição inédita "Natureza transformada: atravessamentos espaciais, na Casa Fiat de Cultura". Com curadoria de Guilherme Wisnik, a mostra reúne os artistas italianos Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo – que apresentam seus trabalhos pela primeira vez no Brasil –, e a brasileira Marcia Xavier. Com aço, vidro, estruturas metálicas e água, as 25 obras em exibição criam um território onde arte, arquitetura e natureza se entrelaçam. A exposição proporciona uma experiência sensorial e interativa e fica em cartaz até 8 de junho de 2025, com entrada gratuita.



• TRANSFORMAÇÃO



Os artistas usam linguagens e materiais distintos em suas obras, mas convergem na busca por novas formas de perceber o meio ambiente, sobretudo a respeito da fragilidade do que chamamos de “recursos naturais”. Segundo o curador da exposição Guilherme Wisnik, transformação e atravessamento são os conceitos centrais da exposição. “Na conjunção entre as produções de Marcia Xavier e da dupla Mariagrazia Abbaldo e Paolo Albertelli, a fragilidade da vida humana é confrontada com a perenidade dos minérios e dos espelhos, porém, paradoxalmente, numa época em que toda essa noção de perenidade vai sendo corroída por dentro. Temos, como coletivo humano, obstáculos gigantes a atravessar, no presente e no futuro. E talvez ainda não saibamos ao certo em quais direções seguir. Mas, aqui, estamos diante de artistas que nos põem em movimento e em permanente estado de transformação.”



• DEZ ANOS DEPOIS

Os 10 anos da inauguração da Galeria Claudia Andujar, em Inhotim, serão comemorados com novidade. O espaço passa por reconfiguração e ganha o nome Galeria Claudia Andujar/Maxita Yano (casa de terra) na língua Yanomami. A mostra reunirá trabalhos de 22 artistas indígenas da América do Sul, aprofundando as discussões iniciadas por Andujar, com um olhar voltado para a imagem na fotografia indígena, a luta pela terra e as alianças possíveis na atualidade.



• RAMOS

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor de Oliveira Azevedo, abençoará, hoje (13/4), na solenidade eucarística de Domingo de Ramos, a pintura “Flores para o Cristo Rei”, do pintor e escritor brasileiro Oscar Araripe, que fará parte do acervo da Catedral Cristo Rei. A benção será realizada após a solenidade de Domingo de Ramos (13/4), às 10h30. Oscar Araripe estará presente.



• BITUCA

“De onde vem essa força” (editora Letramento), livro sobre família biológica de Milton Nascimento, será lançado quarta-feira (16/4), às 19h, no Dona Carola Bistrô, em Santa Tereza. Os autores Vilma Nascimento e João Marcos Veiga estarão presentes no encontro.





