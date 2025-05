Maiores ilusionistas da América Latina, Henry e Klauss estão em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (2/5)

O Quarteto Chico Amaral, formado por Chico Amaral, Christiano Caldas, Enéias Xavier e Lincoln Cheib, é atração desta sexta no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). No repertório, Thelonius Monk, Chick Corea, Wayne Shorter, John Coltrane, Joe Henderson, Milton Nascimento, Tom Jobim e Oscar Castro Neves, além de composições dos quatro. A casa abre às 19h, com primeiro set às 21h e segundo set às 22h30. Ingressos: R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa), à venda na plataforma Sympla.

Sábado (3/5)

Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacapa prometem boas risadas amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia 2.244, Lourdes). Famoso nas redes sociais, o trio garante que não vai decepcionar os fãs no palco. Direção de Marcelo Laham. Ingressos de R$ 51 a R$ 120, na plataforma Sympla.

Domingo (4/5)

Para quem curte mágica, Henry & Klauss, que se dizem os maiores ilusionistas da América Latina, fazem no domingo a última apresentação da turnê “Illusion show” na cidade. Às 20h, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, com preços variando de R$ 90 a R$ 500.

Segunda-feira (5/5)

A montagem “Mata teu pai, ópera balada”, idealizada por Grace Passô, faz última apresentação segunda-feira, às 20h30, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Livre adaptação do mito de Medeia, a peça amplia as reflexões sobre o feminino e o sentimento de pertencimento. Trata-se do desdobramento de “Mata teu pai”, espetáculo de 2017 estrelado por Debora Lamm. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria da casa.

Peça 'Mata teu pai, ópera balada' encerra temporada no CCBB-BH na próxima segunda-feira (5/5) Rodrigo Menezes/Divulgação

Terça-feira (6/5)

Coletivo de artistas negros liderados pelo violista Iberê Carvalho, o Ubuntu Ensemble faz sua primeira apresentação em Belo Horizonte na terça-feira, às 20h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). No programa, peças para cordas, canto e piano. O preço dos ingressos varia de R$ 12,75 a R$ 30, à venda na plataforma Sympla.

Quarta-feira (7/5)

Clássicos de Tom Jobim e Vinicius de Moraes estão no programa do Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). A casa abre às 20h e a apresentação começa às 20h30. Ingressos: R$ 275 (mesa com cinco lugares), R$ 220 (mesa com quatro lugares), R$ 110 (mesa com dois lugares) e R$ 55 (balcão, um lugar), mais taxas. Informações no Instagram (@minajazzbar).

Uai Circo será o parceiro da Orquestra Sesiminas na quinta-feira (8/5) à noite, no espetáculo 'Desconcerto' Divulgação

Quinta-feira (8/5)

É no mínimo curiosa a proposta do espetáculo “Desconcerto”, que une Orquestra Sesiminas e companhia Uai Circo, promovendo a fusão de música clássica com a arte do picadeiro. A apresentação faz parte da série “Artes e cordas 2025 – Sesi Cultura” e terá sessão única na quinta-feira, às 20h30, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla.

