A história da Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, ganha as telas de cinema. Depois do lançamento, na última segunda-feira (5/5), no cinema do Centro Cultural Unimed-BH Minas, “Moldados como aço” será exibido gratuitamente, aos sábados deste mês, às 10h.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do cinema. Produzido pela Giros Filmes, o longa tem direção do cineasta Belisário Franca e retrata a trajetória centenária da Gerdau.

Com 58 minutos, o filme mostra a origem da empresa como uma pequena fábrica de pregos fundada pelo imigrante alemão João Gerdau em Porto Alegre, até sua consolidação como uma das principais referências da indústria do aço no mundo.

A obra apresenta também entrevistas com membros da quarta e quinta gerações da família Gerdau Johannpeter.



• PARCERIA

Gustavo Werneck, anfitrião da noite, não escondeu a emoção de estar no Minas em um momento tão especial do clube, que celebra os 90 anos de sua fundação.

“A atividade empresarial só faz sentido se, de alguma forma, estivermos conectados com a sociedade, contribuindo para os desafios”, disse, ao citar a parceria da empresa com o Minas, através do vôlei feminino. “Mais que estar com a marca estampada na camisa do time, juntos trabalhamos na formação de jovens atletas.”

Presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira classificou a parceria como uma parceria de aço, duradoura. “Parceria que é sucesso, não apenas por ser de recursos, financeira, de patrocínio. É uma parceria de coração, em que a família Gerdau está presente no Minas e torcemos juntos.”



• EMOÇÃO

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, era dos mais emocionados, pelo fato de sua própria história estar relacionada com a do Minas Tênis Clube, desde os anos 1990.

“Comecei a carreira no rádio, transmitindo os jogos São Geraldo/Minas, time de futsal. Foi aqui que narrei pela primeira vez uma partida de futebol, pela Liga Nacional de futsal.” Elogiou o clube e a indústria. “O Minas, o furacão da Rua da Bahia, como dizia na rádio, é um dos maiores clubes de formação do Brasil, e a Gerdau poderia estar em qualquer canto do mundo, mas está aqui, em Minas.”

Pela importância e relevância de ambos, o prefeito da capital assegurou que eles terão tapete vermelho estendido na porta da prefeitura . “Não só vocês, mas aqueles que queiram empreender e apostar no mais Belo Horizonte do Brasil”, afirmou, encerrando com slogan dos seus tempos de rádio: “Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração”.



• PELO INTERIOR

Em Ouro Preto, as sessões gratuitas de “Moldados como aço” serão realizadas no Cine Teatro Vila Rica, nos dias 10/5, às 18h; 13/5 e 16/5, às 17h30; 22/5, 23/5 e 30/5, às 18h, e 31/5, às 14h.

Em Ouro Branco, a produção fica em cartaz no Cine Ritz Shopping Centro, nos dias 10/5 e 17/5, às 16h; e 24/5 e 31/5, às 13h.

Em Divinópolis, o filme pode ser visto nos dias 17/5, 24/5 e 31/5, às 11h, no Cine Ritz. Em Conselheiro Lafaiete, será nos dias 10/5 e 17/5, às 16h, e nos dias 24/5 e 31/5, às 13h, no Cine Ritz.

