“A morte não é um castigo. A morte é voltar pra casa.” A declaração da cantora e compositora está no documentário “Rita Lee: Mania de você”, do argentino Guido Goldberg, que estreia na MAX nesta amanhã (8/5), quando se completam dois anos da morte da artista.



O filme aborda os altos e baixos da carreira da Rainha do Rock, o nascimento dos três filhos, a prisão durante a ditadura militar e o acidente doméstico em 1996, que resultou em um maxilar quebrado e uma cirurgia para a colocação de uma placa de titânio no rosto.



As gravações começaram semanas antes da morte da cantora, que, na época, mesmo com o diagnóstico de câncer no pulmão, apresentava leve melhora no estado de saúde. A morte de Rita Lee, em 8 de março de 2023, provocou uma reviravolta no projeto, inicialmente pensado como um retrato da vida da artista por meio de seu olhar.



“No início, achei que isso poderia ser uma perda para o documentário, mas acabou se transformando numa das maiores forças do filme. Não fizemos apenas um documentário sobre a vida da Rita, mas um retrato de despedida de uma família para sua mãe”, afirma o diretor.



Filhos e marido

A narrativa passou a ser conduzida pelos filhos Beto, Antônio e João Lee, e o viúvo, Roberto de Carvalho. O filme registra a primeira vez em que os quatro leem a carta de despedida deixada pela cantora.



Mas a morte não é o tema central de “Rita Lee: mania de você”. Ao olhar da família, somam-se depoimentos de Gilberto Gil, com quem ela gravou “Refestança”, e de Ney Matogrosso, responsável por apresentá-la a seu grande amor, Roberto de Carvalho. Também participam antigos companheiros da banda Tutti Frutti, a irmã Virgínia Lee e o jornalista Guilherme Samora, biógrafo da cantora.



Ney Matogrosso afirma que Rita representa qualquer coisa diferente do instituído. “Ela mostra que pode tudo. Ela é um exemplo de liberdade dentro deste país em que a gente vive, que agora está mais careta que antes.”



Com arquivos pessoais e trechos de entrevistas antigas, o documentário relembra o início da carreira de Rita, com Os Mutantes, quando fugia de casa escondida do pai, que queria que ela cursasse odontologia, para ensaiar.



“Para mim, o melhor que você vai ver é a Rita com essa personalidade engraçada que ela tem, sempre de bom humor”, diz o cineasta.



Primeira mulher a liderar uma banda de rock no Brasil. Rita Lee lançou músicas que marcaram toda uma geração com letras que falavam abertamente sobre o prazer e o sexo feminino. Como resume Guilherme Samora, “ela deixava a porta do quarto entreaberta para as pessoas espreitarem”.



O mesmo conteúdo que atraiu fãs também incomodou os militares. Rita foi a compositora mais censurada durante a ditadura, com mais de 300 documentos vetando suas canções.



As justificativas variam de “acarretar uma desagregação social e familiar” à presença de “termos chulos, frases de conotação maliciosa e grosseira”. Em 1976, foi presa, grávida de seu primeiro filho, Beto, e liberada duas semanas depois de gastar todo o dinheiro que tinha com advogados.



O lado rebelde da cantora também é exposto, como no episódio de 1973, quando ela e Tim Maia quebraram a sala do presidente da gravadora Philips, André Midani, trecho relembrado em detalhes na autobiografia da cantora, publicada pela Globo Livros.



“Eu tinha muito interesse em mostrar a Rita em todas as dimensões, com seus erros e fragilidades também. Não só o personagem que ficou na frente das câmeras”, explica Goldberg.



O filme não evita os momentos difíceis, como a primeira overdose por cocaína, o impacto emocional da perda dos pais e da irmã Mary, a internação em uma clínica de reabilitação e os quatro anos em que permaneceu afastada dos palcos e enfrentou uma crise no casamento com Roberto de Carvalho.



Em 2021, a descoberta do câncer foi descrita pelo filho Antônio como “a chegada de uma bomba atômica” na família. Como diz a letra de “Nem luxo, nem lixo”, que encerra o documentário, o filme mostra de maneira íntima como Rita realizou seu sonho de se tornar imortal.



“RITA LEE: MANIA DE VOCÊ”

• (BR, 2025, 90 min). Direção: Guido Goldberg. Estreia nesta quinta-feira (8/5), na MAX.

A CARTA DE RITA

O texto a seguir, que a artista deixou para os filhos e o marido, é lido por eles em cena no documentário



Amados do meu coração,



Eu queria saber falar bonito para dizer a cada um de vocês o que sinto no fundo da minha alma, mas me expresso melhor escrevendo. Quero falar sobre o orgulho e a sorte que tenho em estar rodeada por quatro cavalheiros que me fazem perceber que sou a mulher mais completa do mundo.



Você, Roberto, é o namorado mais fofo que existe — sempre elegante e discreto. Precisa ser mucho macho para aguentar uma mulher escandalosa, ex-presidiária, cinco anos mais velha e nem sempre fácil de lidar.



Você, Beto, sempre será meu loirinho, meu mosquitinho. Na época em que minha vida passava por momentos difíceis, foi você quem cuidou de mim com ternura e respeito, sem nunca me julgar.



Você, Juca, meu moreninho dadagugug, é um cara mais reservado, mas nem por isso menos atrevido quando percebe alguma injustiça. Assim como eu, sua grande paixão são os bichos – e eu te entendo perfeitamente. Obrigada por ser essa pessoa iluminada e abençoada.



Tui, meu caçulinha, você, como bom leonino, é uma figura ensolarada. Desde pequeno, enfezadinho, independente, sempre soube o que queria. Obrigada por ser essa pessoa zen e boa de papo. Entendo perfeitamente por que as garotas te acham um destruidor.



Obrigada a vocês, Beto, Juca e Tui, por terem nascido de mim. E obrigada, Roberto, por ser o pai deles.



Que Deus os abençoe e os proteja.Com amor,Mãe