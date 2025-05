Rihanna anuncia gravidez do terceiro filho no tapete vermelho do Met Gala

AM

AM

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna, 37, confirmou as suspeitas de que está esperando seu terceiro bebê. A cantora apareceu grávida pela primeira vez em público nesta segunda-feira (5), em Nova York. Ela foi fotografada entrando no hotel Carlyle, horas antes do Met Gala, que ocorre esta noite.

A cantora é mãe de RZA Athelston, de três anos, e Riot Rose, de um ano e meio, com o marido, A$AP Rocky.

Rumores da terceira gravidez já circulavam pela imprensa internacional e em páginas de fãs da cantora há alguns meses, mas ela ainda não havia confirmado nada -nem exibido a barriga em público.

Após sua aparição no hotel Carlyle rumo ao baile, ela confirmou a gestação via assessoria de imprensa.

Rihanna vestia um conjunto de blusa e saia cinza, salto da mesma cor com meias até os joelhos e uma echarpe de pele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Met Gala acontece na noite desta segunda (5), no museu Metropolitan.