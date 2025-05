Bad Bunny confirma show no Brasil em 2026; veja data, local e preços

O porto-riquenho e astro do pop latino Bad Bunny anunciou que se apresentará no Brasil pela primeira vez na carreira. Nesta segunda-feira (5/5), o cantor divulgou as datas e locais da turnê mundial do álbum "Debí Tirar Más Fotos". Dentre elas, está inclusa uma apresentação no Allianz Parque, localizado na Zona Oeste de São Paulo (SP). O show está marcado para o dia 20 de fevereiro de 2026.

As vendas gerais para o evento estarão abertas a partir desta sexta-feira (9/5). As compras poderão ser feitas por meio do site Ticketmaster. Clientes do banco Santander poderão participar da pré-venda. Esta será aberta na quarta (7/5) e quinta-feira (8/5). Os preços vão variar entre R$ 267,50 e R$ 1.075,00.

A turnê já conta com 23 datas. Santo Domingo, Holanda, Costa Rica, Colômbia, México, Peru, Chile, Argentina, Brasil, Austrália, Japão, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, República Dominicana, Reino Unido, França, Polônia e Suécia estão entre os países selecionados. O giro será encerrado na Bélgica, no dia 22 de julho.

Impacto

O disco, sexta produção de estúdio do artista, foi lançado em janeiro passado. Com ele, o porto-riquenho somou números expressivos. Na primeira semana, o disco teve 274 milhões de streams no aplicativo Spotify, de acordo com o site especializado Chartmasters. Em cinco semanas, foram 2,2 bilhões de streams.

O álbum de estúdio também foi o primeiro composto 100% em espanhol a alcançar o topo da Billboard 200 dos Estados Unidos. A obra também proporcionou recorde a Bad Bunny. Ele se tornou no primeiro latino a bater a marca de 100 entradas na Hot 100 da Billboard. Vencedor de três prêmios Grammy, Bad Bunny é um dos artistas mais ouvidos em todo o mundo no Spotify. Ele possui, até o presente momento, 81,7 milhões de ouvintes mensais.



Ficha técnica do show em São Paulo:

Data: 20 de fevereiro de 2026



Abertura dos portões: 16h



Horário: 21h



Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo - SP



Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Valor e setores dos ingressos



Cadeira superior: R$ 267,50 (meia-entrada) e R$ 535,00 (inteira)



Pista comum: R$ 297,50 (meia-entrada( e R$ 595,00 (inteira)



Cadeira inferior: R$ 437,50 (meia-entrada) e R$ 875,00 (inteira)



Pista premium: R$ 482,50 (meia-entrada) e R$ 965,00 (inteira)



PIT 1 (direita): R$ 537,50 (meia-entrada) e R$ 1.075,00 (inteira)



PIT 2 (esquerda): R$ 537,50 (meia-entrada) e R$ 1.075,00 (inteira)