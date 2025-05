Lô Borges fez show surpresa na esquina do Clube

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Lô Borges fez uma apresentação surpresa na esquina das Ruas Paraisópolis e Divinópolis, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (4/5). O local é conhecido por ser o berço do movimento musical Clube da Esquina, isso porque era lá que os músicos se reuniam para trocar ideias e criar a música que seria um marco na história da música brasileira.

Além de Lô Borges, seu irmão, Nico Borges participou do show. Os músicos Marcelo Dande – proprietário do Bar Vento Leste e integrante do bloco Volta Belchior –; Pablo Castro – conhecido pelas polêmicas e pela criatividade –; e Mário Wamser – formado em violão pela Bituca Universidade de Música, uma universidade livre apadrinhada por Milton Nascimento, e vencedor do Prêmio BDMG Jovem instrumentista, em 2011 – também se apresentaram.

O evento foi organizado pelo movimento Na Esquina do Clube, uma ocupação cultural/musical na famosa esquina das Ruas Paraisópolis e Divinópolis. “É coisa única que fazemos com muito respeito e admiração, parabéns a todos envolvidos na produção, foi só chegando gente e se perguntando ‘o que está acontecendo aqui hoje?’ Muito bom”, escreveu o músico Mário Wamser em sua rede social.

O Jam Session na esquina contou com o famoso “disco do tênis”, lançado por Lô em 1972, e clássicos do Clube da Esquina no repertório.