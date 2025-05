Mick Jagger vai a show de Vanessa da Mata e espera para tietar artista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Mick Jagger, lendário vocalista dos Rolling Stones, compareceu ao show de Vanessa da Mata, na última terça-feira (30/), em Londres, na Inglaterra. O astro do rock, que tem uma grande ligação com o Brasil, enfrentou fila para conversar com a cantora brasileira no camarim após a apresentação.

O roqueiro assistiu ao show da Vanessa da lateral do palco do Islington Assembly Hall, na capital Inglesa. Vanessa da Mata está em turnê pela Europa desde o último dia 23. Ela se apresentou em Luxemburgo, Oslo, Estocolmo, Genebra, Paris, Barcelona, Madri e Londres. A brasileira também sobe ao palco em Dublin, Lisboa e Porto.

A turnê é com base no álbum “Vem Doce”, indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira. A apresentação é dividida em três atos – com cenários diferentes, inspirados em grandes nomes do modernismo brasileiro – e une as músicas novas aos grandes sucessos de sua carreira.

Vanessa da Mata e Mick Jagger já tinham se encontrado anteriormente. Em 2016, eles foram apresentados durante uma festa no Rio de Janeiro. Os dois viraram amigos e chegaram a jantar juntos durante uma passagem do cantor pelo Brasil.

