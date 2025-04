Antiga cobertura de Mick Jagger está à venda por valor milionário

A icônica cobertura em Marylebone - famoso bairro londrino -, que foi residência de Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, está sendo oferecida no mercado por £ 5,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões). A propriedade, alugada pelo cantor entre 1966 e 1968, tem um grande significado histórico, não apenas por ser um marco de sua carreira, como também por ter sido palco de sua vida pessoal, incluindo seu romance com a cantora Marianne Faithfull (1946-2025).

A cobertura e a vida de Jagger

Área frontal da antiga cobertura de Mick Jagger Imagem: Reprodução/Rightmove

Localizada perto da famosa Baker Street, a mansão eduardiana, construída em 1903, tem mais de 230 metros quadrados e conta com quatro quartos espaçosos, além de um pé-direito (distância entre o piso e o teto de um ambiente) de 3,12 metros, conferindo-lhe um ambiente imponente.

A moradia ocupa a totalidade do prédio Harley House e é um reflexo de um período de grande sucesso para os Rolling Stones. Foi justamente nessa casa que o músico viveu intensamente o auge da sua carreira, com lançamentos emblemáticos como "(I can't get no) satisfaction" e "Paint it black".

Na época, Jagger e Faithfull desfrutaram de uma decoração boêmia, um contraste com o ambiente mais simples que o espaço tinha antes. O cantor também foi registrado em diversas fotos dentro do imóvel, incluindo uma famosa sessão feita pelo fotógrafo Colin Jones, que capturou momentos no terraço e na sala de estar.

Área interna da residência de Mick Jagger Imagem: Reprodução/Rightmove

De acordo com o portal britânico The Independent, a escolha do artista pelo lar em Marylebone teve relação com o acesso fácil à área, antes conhecida por abrigar centros médicos de alto padrão. Supõe-se que ele frequentava essas instalações para tratar das sequelas de seu estilo de vida agitado, comum entre as estrelas do rock daquela geração.

Durante seu tempo na residência, os Rolling Stones lançaram discos históricos, como "Aftermath" (1966), e singles, vide "Ruby Tuesday" (1967), consolidando o grupo como uma das maiores bandas do mundo. Além disso, Keith Richards, guitarrista da banda, e figuras ilustres, como a Princesa Margaret, eram visitantes regulares.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Venda e expectativa do mercado

Após ser vendido pela primeira vez em 30 anos, o local foi reformado, mas ainda preserva elementos de seu charme original, como janelas francesas, pisos de parquet e janelas largas no quarto principal, contando ainda com alguns luxos modernos, como uma banheira independente e um box espaçoso.

A cobertura é muito valiosa para colecionadores e fãs dos Rolling Stones, e as imobiliárias Prime e Beauchamp, responsáveis pela venda, já preveem um grande interesse internacional por ela. "Acreditamos que a oferta atrairá compradores exigentes e fãs dos Rolling Stones de todo o mundo", afirmou Jeremy Gee, diretor da Beauchamp Estates.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata