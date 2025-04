Morre Clem Burke, baterista da banda Blondie, aos 70 anos

Clem Burke, o baterista da banda Blondie, morreu aos 70 anos na manhã desta segunda-feira (7/4). A notícia foi compartilhada pelo grupo, que disse que o músico tratava de um câncer.

"Clem não era apenas um baterista, era o coração pulsante da Blondie. Seu talento, sua energia e sua paixão pela música eram incomparáveis, e suas contribuições para nosso som e sucesso são incalculáveis", escreveram os membros da banda no Instagram.

"Além de sua musicalidade, Clem era uma fonte de inspiração tanto dentro quanto fora do palco. Seu espírito vibrante, seu entusiasmo contagiante e sua ética de trabalho sólida como uma rocha tocaram todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", completaram na mensagem.

A publicação ainda lista algumas das parcerias de Burke, que mostram o alcance da influência do baterista. Ele colaborou com Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Nancy Sinatra, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond e os Go-Go's.

A Blondie foi fundada por Debbie Harry e Chris Stein em 1974. Burke entrou para a formação em 1975 e sempre foi considerado um dos membros originais. Ele já estava no grupo quando foram lançados o primeiro single, "X-offender", e o primeiro álbum, que leva o nome da banda.