SBT vai exibir episódios raros de 'Chaves' a partir desta segunda (7/4)

(UOL/FOLHAPRESS) - O SBT anunciou que vai exibir "episódios raros" de "Chaves" a partir das 20h45 desta segunda-feira (7).



Em chamada veiculada nas redes sociais, o canal promete mostrar cenas pouco ou nunca exploradas do seriado.



Porém, alguns dos episódios, apesar de não terem passado no SBT, já foram veiculados por outros canais como o Multishow.



A emissora não falou sobre episódios de "Chapolin", que vão ao ar logo após "A Caverna Encantada".



Em janeiro, ao voltar à programação diária após mais de quatro anos fora do ar, "Chaves" já voltava a se destacar na TV da família Abravanel. As histórias do menino do barril alcançaram o posto de maior audiência entre os programas exibidos de segunda a sexta.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo dados de audiência levantados pela coluna Outro Canal desde o último dia 1º de janeiro, "Chaves" tinha média de 4,1 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. Dava mais ibope que o Programa do Ratinho e o SBT Brasil.