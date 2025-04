Ana Rüsche e um romance que une poesia, crise política e mudança climática

Como transitar por momentos históricos da política brasileira, como a redemocratização em meados dos anos 1980, até os dias atuais, e ainda colocar poesia no meio de tudo isso? Esta é a missão a que a escritora Ana Rüsche se propôs em seu novo livro, “Carga viva”, romance que a editora Rocco lança este mês.

Em linguagem densa, o livro alterna entre dois núcleos narrativos em momentos críticos para o Brasil, com personagens que passam por problemas graves e pessoais. Um prato cheio para refletir sobre as conturbações da vida política e para mergulhar nas instigantes rotinas dos personagens, que também têm os próprios problemas para lidar.

O primeiro período é ambientado em 1985, quando o Brasil vive eventos expressivos, como as eleições indiretas e a morte de Tancredo Neves (1910-1985) e as manifestações das Diretas Já. Nesse contexto, uma história de amor se desenrola entre dois homens, sendo que um deles, HIV positivo, está no que parecem ser os seus últimos dias de vida.

O segundo se passa nos dias atuais em São Paulo. Uma professora engravida de um namorado violento e abusador e passa a morar com a irmã. No Brasil e no mundo, as personagens ainda precisam lidar com os desafios da mudança climática, o fantasma da Covid-19 e as motociatas bolsonaristas iniciadas em 2021.

O elo que une ambos os núcleos narrativos, transformando a trama de “Carga viva” em uma só, é um livro de poesia: o homem que luta contra a morte por complicações do HIV é um poeta, e escreve um livro em 1985 que será lido pela professora quase 30 anos depois.

Finalista do Prêmio Jabuti com “A telepatia são os outros”, Rüsche lança o romance em Brasília, na Livraria Circulares, no dia 25 de abril, às 19h, e em São Paulo, na Livraria da Tarde, no dia 8 de maio, às 19h.