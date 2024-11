Uma rara entrevista do elenco de Chaves e Chapolin foi resgatada nas redes sociais e vem fazendo sucesso entre os fãs dos seriados. A conversa aconteceu em 1977 e foi gravada pelo canal chinelo TVN durante uma turnê dos artistas pela Venezuela.

No vídeo, participam os atores Roberto Gómez Bolaños (1929 - 2014) (Chaves / Chapolin), Ramón Valdés (1924 - 1988) (Seu Madruga), Florinda Meza (Dona Florinda), Carlos Villagrán (Quico), Maria Antonieta de las Nieves (Chiquinha), Édgar Vivar (Nhonho / Seu Barriga), Rubén Aguirre (1934 - 2016) (Professor Girafales) e Horácio Gómez Bolaños (1930 - 1999) (Godínez).





Em clima de descontração, Bolaños, que é criador dos seriados, conta um pouco do processo criativo e defende suas criações. Quando questionado se Chapolin seria um herói ou um anti-herói, ele é enfático.

“Um anti herói é o Batman, o Superman, que não têm medo, que são super poderosos. Mas um personagem que tem tanto medo, como o Chapolin Colorado, que é fraco, burro, e que apesar disso enfrenta o perigo, é um autêntico herói”, definiu.





Em seguida, Bolaños revela de onde vêm os bordões famosos dos personagens. Segundo ele, a inspiração vinha do contato com as pessoas e do que ele ouvia nas ruas. “Por exemplo, ‘sigam-me os bons’. Um dia, Rubén Aguirre cantava, ‘Meu companheiro de uma canção’, do Piporro, um grande ator mexicano, e ali a frase não tinha o sentido que eu dou. Era um grupo de pessoas em que algumas estavam doentes e não podiam lutar, então um homem dizia ‘sigam-me os bons’, ou seja, os que estejam em condição de lutar”, explicou.









Fazendo caras e bocas, Ramón Valdés aparece segurando um violão e brinca sobre sua imagem de malvado, uma vez que sempre fazia os vilões nas tramas de Chapolin. “Tenho cara de mau, mas sou gente boa, no fundo”, brincou. Florinda Meza completou, elogiando o colega de trabalho: “Geralmente, ele é o vilão. Mas na vida real, como ele disse, é muito bom. Nos divertimos bastante com ele”.





Outra reportagem mostra a chegada dos atores no país. Nas imagens, o público empolgado invade o cordão de isolamento para chegar perto dos ícones da TV. Em um evento, eles lotaram um estádio em uma exibição ao vivo de Chaves.





Na telinha

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Após quatro anos fora do ar, Chaves e Chapolin voltaram a ser exibidos pelo SBT. O SBT fechou um contrato com a Televisa para reexibir os programas cômicos mexicanos após quatro anos de ausência. Além da TV aberta, alguns episódios serão disponibilizados no serviço de streaming do SBT. O Grupo Globo e Amazon Prime Video, que também mostravam as séries até 2020, estão negociando o retorno também.





A TV de Silvio Santos chegou a anunciar que exibiria a série da vila mais famosa da TV diariamente, mas voltou atrás na decisão e ainda não há previsão para a volta do seriado.