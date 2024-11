Banda 'My Chemical Romance' ficou famosa nos anos 2000, com hits como 'Helena' e 'Welcome to the black parade'

Na noite dessa segunda-feira (11/11), os fãs da banda emo americana My Chemical Romance foram pegos de surpresa por uma postagem misteriosa nas redes sociais dos roqueiros – a primeira desde 27 de setembro. “Se você pudesse ser qualquer coisa, o que seria?”, diz a legenda do post, que levantou diversas teorias do público.





A imagem do post era um horizonte nebuloso de uma cidade com confetes caindo e caracteres não identificados. De acordo com fãs, trata-se de letras russas que, quando traduzidas, diziam “TPK”. Outro grupo de fãs diz ser uma imagem espelhada, que revela as letras “KYJ”.





Independentemente do significado, a maioria dos fãs acredita que vem aí um novo álbum, o quinto da banda e o primeiro desde 2010. O My Chemical Romance chegou a anunciar, meses antes da separação, em 2013, um trabalho chamado “The Paper Kingdom”, que acabou engavetado. A expectativa é grande para que agora o projeto venha à luz.







No entanto, há quem aposte no lançamento de um livro e até mesmo em uma nova turnê, com passagem pela América Latina. A banda de Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro e Frank Iero não deu dicas de quando revelará o mistério.









O grupo passou seis anos em hiato, anunciando um comeback surpresa, em 2019, e uma turnê em 2020, que foi adiada devido ao Covid-19. Em 2022, o grupo lançou uma música inédita, “The foundations of decay”, até então a única do novo momento da banda.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Sem respostas, o público faz memes sobre a espera. Veja alguns:

o my chemical romance sentiu que minha depressão maior e outros transtornos tava se intensificando e vai fazer comeback pra eu não me matar igual fizeram na época do danger days pic.twitter.com/gsuwRZKlNU — thari???? (@matzchemjoon) November 12, 2024

esperando o my chemical romance fazer algo — lestat (@VAMPIREFR3AK) November 12, 2024

bom dia mcrmys ouvi dizer que o comeback do my chemical romance eh hoje pic.twitter.com/zsTsKRMWx3 — carolina (@frnkswift) November 12, 2024

O MY CHEMICAL ROMANCE TA FAZENDO ALGUMA COISA MEU DEUS — ? (@sturpd) November 12, 2024

My chemical romance você poderia respeitar meu horário de trabalho e não lançar nada nesse período obrigada — ?? P e l i c a n o ?? (@pratodos_emo) November 12, 2024