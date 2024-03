Fresno e NX Zero são consideradas as duas maiores bandas do emo brasileiro

Anos após as bandas NX Zero e Fresno alcançarem o público brasileiro, é a vez dos estrangeiros se renderem ao emo brasileiro. Diversos perfis das redes sociais compartilharam suas primeiras impressões ao ouvir grandes hits do gênero e até já foram notados por Lucas Silveira, vocalista do grupo gaúcho.



A reação veio dias após o festival emo I Wanna be Tour passar por cinco cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte, que recebeu os shows no último dia 10 de março. Nos palcos, as bandas brasileiras fizeram participações especiais de grandes nomes, como The Used e Simple Plan. Fresno e NX Zero ainda foram citados em entrevistas dos astros americanos, que chegaram a citar músicas favoritas.



Alguns perfis chegaram a dizer que só ouviram as bandas por conta do The Used. Claro que os brasileiros estão adorando o momento e estão interagindo com os internautas estrangeiros, sugerindo suas músicas favoritas para eles.

Uma jovem chegou a publicar a foto da capa do primeiro álbum do NX Zero, após dizer como adorou todas as músicas do trabalho. “Ouvir não é o suficiente, eu preciso consumir fisicamente esse álbum”, escreveu.



“Minha personalidade toda é o emo brasileiro agora”, declarou um perfil. Outro perfil disse que passaria 20 horas ouvindo Fresno. Um terceiro internauta que descobrir o emo brasileiro mudou sua vida. Veja as reações:



okay never translating a song ever again. pic.twitter.com/PJ4Z80DZfI — Alec??? (@maybemizery) March 15, 2024

... I spoke too soon...



Ciano being in the #2 spot is kinda wild ...



friday 5x5 https://t.co/HJatMYK0lM pic.twitter.com/nXTy6ok0yU — Alec??? (@maybemizery) March 22, 2024

i dont remember my life before brazilian emo — luk ? ??? ? (@devilbsideyou) March 18, 2024

i have officially listened to nx zero's entire discography — luk ? ??? ? (@devilbsideyou) March 20, 2024

diga parte 2... oh wow... im fucking sobbing — luk ? ??? ? (@devilbsideyou) March 18, 2024

Encontro com Blink-182



Após os encontros do I Wanna Be Tour, Di Ferrero, vocalista do NX Zero, se encontrou com Travis Barker, baterista do Blink-182. Os dois passaram o dia na casa do brasileiro, junto com alguns convidados. Di chegou a se apresentar para fãs de Blink que estava na porta de sua casa. No Instagram, ele ainda compartilhou uma foto com o americano com a legenda: "Travis In The House?"

Travis e os demais integrantes da banda se apresentam nesta sexta-feira, na primeira noite do Lollapalooza, em São Paulo. Essa é a primeira vez que a banda visita a América do Sul. No ano passado, eles chegaram a ser anunciados como uma atração do festival, mas cancelaram a apresentação.