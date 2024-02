Banda coreana 2Z lançou cover de NX Zero após viralizar com versão de Pitty e Gloria Groove

Um mês antes de embarcar para o Brasil, a banda sul-coreana 2Z gravou um cover dos brasileiros do NX Zero. O grupo já havia viralizado em meados de 2023 com uma gravação da baiana Pitty.







Com direito a clipe com estética emo, a banda mandou bem no português com sua versão de "Razões e emoções", maior hit do grupo comandado por Di Ferrero. A ideia do quinteto formado em 2020 era homenagear os roqueiros brasileiros. Quando fizeram o tributo à Pitty, regravando "Admirável chip novo", os coreanos mostraram ser grandes fãs da cantora.

O lançamento da versão de "Razões e emoções" saiu em pleno carnaval, no último dia 9, e conquistou fãs brasileiros. “Deu match, hein! (risos). Timbres legais, clipe massa, o carinho e a entrega na performance... Coisa linda!!! Isso para um artista é motivo de muito orgulho e gratidão, tenho certeza que os brothers do NX acharam muito do c*****o!!! Parabéns pelo trabalho, 2Z”, elogiou um perfil.

A 2Z já gravou uma versão da música "A queda", da drag queen Gloria Groove. A expectativa é que as regravações façam parte dos shows da banda no Brasil. Com ingressos a partir de R$ 150, a banda se apresenta em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nos dias 15, 17, 22 e 24 de março, respectivamente.

Na capital mineira, o show será realizado no Mister Rock, no Bairro Prado, na Região Oeste de BH. Os ingressos podem incluir acesso ao sarau (sessão acústica intimista com a banda), foto individual com os músicos e “hi-touch”, que é o toque de mãos com os integrantes.

Esta será a segunda turnê do 2Z pelo Brasil e a terceira visita da banda ao país. Em 2022, o grupo passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. No mesmo ano, também foi uma das atrações do Asia Star Festival, festival de música asiática que aconteceu em São Paulo. A banda tem três álbuns na bagagem e, em 2024, lançou o EP "Do not disturb".