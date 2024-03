Os gaúchos da Fresno anunciaram, nesta terça-feira (12/3), que vão lançar um feat com a drag queen Pabllo Vittar. A parceria fará parte do álbum ‘Eu nunca fui embora’, que terá a primeira parte das faixas liberadas no dia 5 de abril.

Um dos principais nomes do rock nacional, com história no emo mundial, a banda lançará trecho do seu décimo álbum de estúdio, o primeiro desde 2021. A canção ‘Eu te amo / eu te odeio (iô iô)’ é uma parceria inédita com Pabllo e será a quarta música do álbum.

Com Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria), ‘Eu nunca fui embora’ terá a segunda parte prevista para o segundo semestre, com a nova turnê. O novo álbum também era um novo mascote: o Brasil Emo, marcado pelo mapa brasileiro usando uma franja tapando um dos olhos, como era a moda dos anos 2000. O anúncio do personagem foi feito durante a ‘I wanna be tour’.

Criando os próprios padrões dentro da indústria musical, ‘Eu nunca fui embora’ se soma aos outros nove álbuns da discografia da banda, composta por ‘ Vou ter que me virar’ (2021), ‘Sua alegria foi cancelada’ (2019),’ A sinfonia de tudo que há’ (2016), ‘Infinito’ (2012), ‘Revanche’ (2010), ‘Redenção’ (2008), ‘Ciano’ (2006), ‘O rio, a cidade, a árvore’ (2004) e ‘Quarto dos livros’ (2003).

As primeiras sete músicas já estão disponíveis para o pré-save. São elas:

01 - EU NUNCA FUI EMBORA

02 - QUANDO O PESADELO ACABAR

03 - ME AND YOU (FODA EU E VC)

04 - EU TE AMO / EU TE ODEIO (IÔ-IÔ) feat. PABLLO VITTAR

05 - CAMADAS

06 - PRA SEMPRE

07 - INTERLUDE