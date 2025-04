'Ainda estou aqui' estreia no Globoplay neste domingo (6/4)

Depois de cinco meses (21 semanas) em cartaz nos cinemas, “Ainda estou aqui” vai para o streaming. Estreia hoje (6/4) no Globoplay. Primeira produção brasileira a ganhar o Oscar, o vencedor da estatueta de Melhor Filme Internacional em 2025 chega com alarde à plataforma.

Abril é o mês de aniversário da Globo. A empresa vai completar 100 anos, a TV Globo, 60, e o Globoplay, 10. Na última semana, a plataforma lançou uma campanha que celebra o cinema brasileiro para anunciar a chega do longa de Walter Salles em sua plataforma.

Ao som da música “Coisa de pele”, de Jorge Aragão, o vídeo promocional reúne cenas de vários filmes importantes (“Deus e o diabo na terra do sol”, “Eles não usam black-tie”. “Tropa de elite”, “Vidas secas”, “O pagador de promessas”) , mostrando a trajetória da cinematografia brasileira até o Oscar inédito.

“Orgulhoso do cinema nacional, então... sorriam!”, foi a mensagem postada nas redes sociais do Globoplay na quarta-feira (2/4), dia do lançamento do vídeo. “Ainda estou aqui” é a primeira produção original da plataforma.

A quarta-feira (2/4), por sinal, foi o último dia em que o filme de Walter Salles, que estreou em 7 de novembro, esteve disponível nos cinemas – em Belo Horizonte, estava em exibição em três salas.

A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, revelou que a Sony Pictures, distribuidora do longa, avisou aos exibidores, por e-mail, que o filme teria que deixar de ser exibido porque estrearia no Globoplay.

Até o momento, “Ainda estou aqui” arrecadou R$ 204 milhões em todo o mundo – os dados são do site Mojo Box Office. No Brasil, o filme encerrou sua carreira nos cinemas com um público de 5,8 milhões de pessoas.

O longa conta a história real de Eunice Paiva (Fernanda Torres), advogada e ativista que passou

40 anos procurando a verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello). O ex-deputado federal foi assassinado pela ditadura militar.

Além de Melhor Filme Internacional, o longa concorreu em outras duas categorias no Oscar: Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme. “Anora” venceu ambas.

“Esperamos que aqueles que ainda não assistiram ao filme possam descobrir sua importância para o cinema brasileiro e que aqueles que já o assistiram possam revê-lo com a mesma emoção”, afirmou o diretor de produtos digitais da Globo, Manuel Belmar.

Mesmo longe dos cinemas brasileiros, “Ainda estou aqui” segue em sua vencedora trajetória. O filme, que já participou de mais de 50 festivais nacionais e internacionais, foi indicado a três categorias do Prêmio Platino, dedicado à produção ibero-americana: Melhor Filme, Atriz, para Fernanda Torres, e Direção, para Walter Salles. A premiação será em 27 de abril, no Palácio Municipal IFEMA Madrid, na Espanha.

“AINDA ESTOU AQUI”

O filme de Walter Salles estreia neste domingo (6/4), no Globoplay