Terceira temporada de 'The White Lotus' chega ao fim neste domingo (6/4)

A terceira temporada da série “The White Lotus” acaba neste domingo (6/4), com a exibição do oitavo episódio às 22h, na plataforma Max. Segundo a revista Variety, o capítulo “Amor fati” terá 90 minutos – é o mais longo do seriado.

Apesar do tempo estendido, a duração se justifica, pois o mistério do tiroteio do primeiro episódio prossegue. Quem é a vítima? Quem é o assassino? Quais as motivações do criminoso?

Depois de explorar o Havaí e a Sicília nas temporadas anteriores, a série agora se passa na Tailândia. A paisagem asiática, com densas florestas, praias e animais exóticos, foi o cenário ideal para o roteirista e diretor Mike White “erguer” outra filial do resort White Lotus, onde se desenrola a trama. Mais que isso, a escolha do país está diretamente ligada à temática da temporada.

Assim como o Havaí é cenário para a discussão sobre privilégios e a Europa remete à sensualidade, a Tailândia budista é pano de fundo para a espiritualidade e o misticismo, temas centrais da terceira temporada.

Os Ratliffs viajaram até o outro lado do mundo para conhecer os budistas. Piper (Sarah Catherine Hook) foi à Tailândia para visitar um monastério e se afastar da família. Os outros personagens, que compõem um conjunto peculiar, a seguiram até a Ásia.

A mãe, Victoria (Parker Posey), é viciada em calmantes e se opõe ao interesse da filha por outra religião. O pai, Tim (Jason Isaacs), parece normal, até descobrir que pode perder tudo e ir para a prisão por desvio de dinheiro. Ele começa, então, a apresentar tendências homicidas e suicidas.

Dois irmãos, o libidinoso Saxon (Patrick Schwarzenegger) e o impressionável Lochlan (Sam Nivola), desenvolvem relação para lá de suspeita durante as férias.

No quinto episódio, enquanto curte a noite de lua cheia em um barco, a dupla, sob efeito do álcool e das drogas, protagoniza cenas de incesto que dividiram opiniões. O diretor Mike White se defende, argumentando que a abordagem de questões extremas como essa tem motivos narrativos.

“A série é sobre identidade e desejo. A minha parte travessa só pensa: 'Como crio algo que seja sujo e engraçado?'. Acho interessante quando as pessoas interpretam tudo de forma superliteral, como se fosse apenas sobre incesto. Fico feliz que essas pessoas tenham encontrado a série, mas elas não são exatamente o público (de 'White Lotus')”, disse Mike White à Entertainment Weekly.

Com foco nos preconceitos e costumes da elite dos Estados Unidos, polêmicas como incesto são comuns no seriado. Tais questões surgem normalizadas, pois não chocam os personagens. Na terceira temporada, além do incesto, diálogos sobre fetiches foram levados ao extremo.

Um deles está relacionado ao casal Chloe (Charlotte Le Bon) e Gary (Jon Gries). O homem chama a atenção por outro motivo: na verdade, ele é Greg, marido de Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), que desapareceu pouco antes da morte da esposa.

Jon Gries é o único ator presente em todas as temporadas da série, vivendo o traiçoeiro Gary. Com novo nome, o suspeito de homicídio tenta se disfarçar, mas sua paz corre risco quando Belinda (Natasha Rothwell) o reconhece.

Natasha também retorna à atração após participar da primeira temporada.

Outros cinco hóspedes ocupam quartos da rede The White Lotus. Chelsea (Aimee Lou Wood) e Rick (Walton Goggins) são namorados. O casal está na Tailândia em busca de vingança, pois o assassino do pai dele é um ricaço que vive no país asiático.

Ódio e inveja

As amigas Jaclyn (Michelle Monaghan), Laurie (Carrie Coon) e Kate (Leslie Bibb) estão viajando juntas. Secretamente, o trio se odeia, em meio a muita inveja. Nas três primeiras noites no hotel, elas se revezam em comentários maldosos sobre a amiga que foi dormir mais cedo. As desavenças se multiplicam ao longo dos dias na Tailândia, enquanto explode a tensão entre as três.

Em meio a hóspedes e funcionários, como o segurança Gaitok (Tayme Thapthimthong) e a camareira Mook (Lisa, da banda Blackpink), o episódio deste domingo promete. Em seus 90 minutos, terá não apenas de esclarecer o tiroteio, mas concluir conflitos em aberto e apontar quem voltará na já confirmada quarta temporada, cuja produção está prevista para 2026.

“THE WHITE LOTUS”

O episódio final da terceira temporada estreia neste domingo (6/4), às 22h, no Max, onde estão disponíveis a primeira e a segunda levas de capítulos.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria