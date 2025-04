A Tailândia, com sua rica história e cultura milenar, já foi conhecida como Reino do Sião e desempenhou um papel crucial no comércio e na espiritualidade do Sudeste Asiático. Hoje, é um dos destinos mais fascinantes da região, oferecendo uma combinação perfeita de cultura, aventura, praias deslumbrantes e gastronomia incrível.

Da grandiosidade dos templos budistas aos mercados flutuantes cheios de cores e aromas, fazer uma viagem para a Tailândia proporciona uma imersão cultural e sensorial. Suas ilhas, cercadas por águas cristalinas, oferecem o equilíbrio perfeito entre aventura e relaxamento, enquanto Bangkok pulsa com modernidade e tradição em cada esquina.

Seja explorando antigas ruínas, participando de festivais vibrantes ou provando a autêntica comida tailandesa, cada experiência nesse país traz uma nova descoberta fascinante.

Melhor época para fazer uma viagem para a Tailândia

A Tailândia pode ser visitada durante todo o ano, mas a melhor época para conhecer o país é entre novembro e abril, quando as chuvas são menos frequentes e as temperaturas são mais amenas.

Durante os meses de maio a outubro, o clima é mais úmido devido à temporada de monções, o que pode impactar passeios em algumas regiões litorâneas.

Documentação necessária para brasileiros que vão fazer uma viagem para a Tailândia

Brasileiros não precisam de visto para estadias de até 90 dias na Tailândia, mas é necessário apresentar um passaporte válido por pelo menos seis meses. Além disso, recomenda-se ter um seguro viagem que cubra despesas médicas, já que o sistema de saúde local pode ser caro para turistas.

Moeda e câmbio

A moeda oficial da Tailândia é o baht tailandês (THB). Ao realizar uma viagem para a Talândia é recomendável levar dólares ou euros para trocar em casas de câmbio locais, que oferecem melhores taxas do que aeroportos e hotéis.

Principais destinos e atrações da Tailândia

A Tailândia possui diversas cidades e atrações imperdíveis, incluindo:

Bangkok: a capital do país apresenta modernidade e tradição, com templos impressionantes como o Wat Pho e o Grande Palácio;



a capital do país apresenta modernidade e tradição, com templos impressionantes como o Wat Pho e o Grande Palácio; Chiang Mai: localizada no norte, é famosa por seus templos budistas, festivais culturais e paisagens montanhosas;



localizada no norte, é famosa por seus templos budistas, festivais culturais e paisagens montanhosas; Ilhas Phi Phi: um dos destinos mais icônicos do país, com praias de areia branca e mar azul-turquesa;



um dos destinos mais icônicos do país, com praias de areia branca e mar azul-turquesa; Phuket: a maior ilha tailandesa, com vida noturna animada e praias incríveis;



a maior ilha tailandesa, com vida noturna animada e praias incríveis; Krabi: conhecida por suas falésias de calcário e ilhas paradisíacas;



conhecida por suas falésias de calcário e ilhas paradisíacas; Ayutthaya: cidade histórica repleta de ruínas de templos e palácios antigos.

Tailândia Divulgacao Tailândia Pxhere.com/Divulgacao Tailândia Twiter/Divulgacao Credito Reproducao da internet; Curiosidades sobre a Tailandia. Foto retirada da internet no dia 25 de setembro de 2018. Reprodução /Divulgacao - Praia de May Bay em Ko Phi Phi, Tailandia Raissa Veloso Gomes/Divulgacao - Praia de May Bay em Ko Phi Phi, Tailandia Ilha na Tailandia Reproducao Autoridade de Turismo da Tailandia - Praia Ma Ya, em Krabi, na Tailandia Autoridade de Turismo da Tailandia - Praia Ma Ya, em Krabi, na Tailandia Autoridade de Turismo da Tailândia - Barco real Divulgacao / Autoridade de Turismo da Tailândia - Barco real Credito: Divulgacao Divulgacao Tailândia possui praias deslumbrantes e paradisíaca Tuul & Bruno Morandi/ Getty Images Voltar Próximo

Gastronomia tailandesa

A culinária tailandesa é uma das mais apreciadas do mundo, com pratos marcados por um equilíbrio perfeito entre doce, azedo, picante e salgado. Alguns pratos incluem:

Pad Thai: o famoso macarrão de arroz frito com camarão, tofu e amendoim;



o famoso macarrão de arroz frito com camarão, tofu e amendoim; Tom Yum: sopa picante de camarão com ervas aromáticas;



sopa picante de camarão com ervas aromáticas; Mango Sticky Rice: sobremesa tradicional feita com arroz glutinoso e manga fresca;

sobremesa tradicional feita com arroz glutinoso e manga fresca; Som Tam: salada de mamão verde picante e refrescante.

Cultura e templos

O país possui uma forte tradição budista. Ao fazer uma viagem para a Tailândia os turistas são surpreendidos com templos majestosos espalhados pelo país. Entre os mais impressionantes estão:

Wat Arun: um dos templos mais icônicos de Bangkok, com vista espetacular ao pôr do sol;



um dos templos mais icônicos de Bangkok, com vista espetacular ao pôr do sol; Wat Rong Khun: conhecido como o Templo Branco, localizado em Chiang Rai;



conhecido como o Templo Branco, localizado em Chiang Rai; Wat Phra That Doi Suthep: situado no alto de uma montanha em Chiang Mai, oferece uma vista panorâmica incrível.

Dicas de transporte

A Tailândia oferece diversas opções de transporte, que variam conforme a cidade e o tipo de experiência que o viajante busca. Desde tuk-tuks e barcos até trens de luxo e voos domésticos, a mobilidade no país pode ser prática e acessível.

Para explorar as ilhas, os ferries são a melhor alternativa, enquanto nas cidades, o metrô e os aplicativos de transporte são escolhas eficientes para se locomover com segurança.

Veja algumas opções:

Tuk-tuks e táxis: opções comuns para curtas distâncias em cidades grandes;



opções comuns para curtas distâncias em cidades grandes; Trens e ônibus: alternativas acessíveis para deslocamentos entre cidades;

alternativas acessíveis para deslocamentos entre cidades; Aluguel de moto ou bicicleta: populares em cidades menores e ilhas.

Onde se hospedar na Tailândia

A Tailândia tem opções de hospedagem para todos os perfis de viajantes:

Hotéis de luxo: Bangkok e Phuket oferecem resorts e hotéis cinco estrelas de alto padrão;



Bangkok e Phuket oferecem resorts e hotéis cinco estrelas de alto padrão; Hostels e pousadas: opções econômicas e bem localizadas, ideais para mochileiros;

opções econômicas e bem localizadas, ideais para mochileiros; Bangalôs na praia: populares em ilhas como Koh Samui e Koh Lanta para uma experiência relaxante.

Quanto custa viajar para a Tailândia?

A viagem para a Tailândia proporciona diferentes possibilidades de hospedagem, passeios e transportes. Os custos variam de acordo com o estilo da viagem, mas em média incluem:

Passagem aérea: entre R$ 5.000 e R$ 7.500 (ida e volta, por pessoa);



entre R$ 5.000 e R$ 7.500 (ida e volta, por pessoa); Hospedagem: hotéis econômicos a partir de R$ 80 por noite; hotéis de luxo acima de R$ 500 por noite;



hotéis econômicos a partir de R$ 80 por noite; hotéis de luxo acima de R$ 500 por noite; Alimentação: refeições de rua custam cerca de R$ 10 a R$ 20, enquanto restaurantes mais sofisticados cobram entre R$ 50 e R$ 150 por pessoa;



refeições de rua custam cerca de R$ 10 a R$ 20, enquanto restaurantes mais sofisticados cobram entre R$ 50 e R$ 150 por pessoa; Transporte: Tuk-tuks e táxis são acessíveis, com preços que variam entre R$ 5 e R$ 20 para curtas distâncias em cidades como Bangkok e Chiang Mai, dependendo da negociação com o motorista;

Tuk-tuks e táxis são acessíveis, com preços que variam entre R$ 5 e R$ 20 para curtas distâncias em cidades como Bangkok e Chiang Mai, dependendo da negociação com o motorista; Passeios: visitas a templos custam entre R$ 10 e R$ 30, e excursões para ilhas podem variar de R$ 100 a R$ 500.

Segurança e dicas importantes para uma viagem para a Tailândia

A Tailândia é um país seguro para turistas, mas algumas precauções são recomendadas: