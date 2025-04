Reino Unido impõe autorização de viagem aos turistas europeus

Londres, a capital do Reino Unido, é uma metrópole vibrante e histórica, conhecida por seus marcos icônicos como o Big Ben, a Torre de Londres e o Palácio de Buckingham. Fundada pelos romanos há quase dois milênios, a cidade é um centro global de cultura, finanças e política. Confira os principais pontos turísticos da região: Naveen Annam pexels

Big Ben e Palácio de Westminster - Descrição: O Big Ben é o famoso relógio da torre do Palácio de Westminster, onde o Parlamento Britânico se reúne. O palácio original foi construído no século XI, mas a estrutura atual data de 1840, após um incêndio devastador - Localização: Westminster - Referências Históricas: O Palácio de Westminster é um símbolo da monarquia e da democracia britânica wikimedia commons Francisco Antunes

Torre de Londres - Descrição: Fundada em 1066 por Guilherme, o Conquistador, a Torre de Londres é um castelo histórico que já serviu como palácio, prisão e tesouraria. Hoje, abriga as Joias da Coroa Britânica - Localização: Tower Hill - Referências Históricas: Local de execuções e eventos históricos significativos, como a prisão de Anne Boleyn Bob Collowan - Wikimédia Commons

Palácio de Buckingham - Descrição: Residência oficial do monarca britânico desde 1837, o Palácio de Buckingham é um símbolo da monarquia. O palácio também é famoso pela troca da guarda, uma cerimônia tradicional - Localização: Westminster - Referências Históricas: Construído em 1703 como a Casa Buckingham, foi transformado em palácio pelo rei Jorge IV Vincent RCT Photographies - Flickr

London Eye - Descrição: Inaugurada em 1999, a London Eye é uma roda-gigante situada às margens do Rio Tâmisa. Com 135 metros de altura, oferece vistas panorâmicas da cidade - Localização: South Bank - Referências Históricas: Construída para comemorar a virada do milênio, rapidamente se tornou uma das atrações mais populares de Londres Michael Kleinsasser por Pixabay

Catedral de São Paulo (St Paul's Cathedral) - Descrição: Projetada por Sir Christopher Wren e concluída em 1710, a Catedral de São Paulo é uma das igrejas mais emblemáticas de Londres, conhecida por sua enorme cúpula - Localização: City of London - Referências Históricas: Local de eventos importantes, como o casamento de Charles e Diana e os funerais de Winston Churchill e Margaret Thatcher. Colin/Wikimedia Commons

Torre de Londres e Ponte da Torre (Tower Bridge) - Descrição: A Tower Bridge, inaugurada em 1894, é uma das pontes mais reconhecidas do mundo, com sua estrutura neogótica e passarela superior. Muitas vezes confundida com a Ponte de Londres, é um ícone de Londres - Localização: Próxima à Torre de Londres - Referências Históricas: A ponte foi construída para aliviar o tráfego da London Bridge e é um exemplo de engenharia vitoriana Colin/Wikimedia Commons

Museu Britânico (British Museum) - Descrição: Fundado em 1753, o Museu Britânico abriga uma das maiores e mais importantes coleções de arte e antiguidades do mundo, incluindo a Pedra de Roseta e os Mármores de Elgin - Localização: Bloomsbury - Referências Históricas: O museu foi criado para abrigar a coleção do cientista Hans Sloane e desde então se expandiu significativamente Tilman2007/Wikimedia Commons

Hyde Park - Descrição: Um dos maiores parques de Londres, Hyde Park foi originalmente criado em 1536 por Henrique VIII como um campo de caça. Hoje, é um espaço popular para atividades recreativas e eventos - Localização: Westminster - Referências Históricas: O parque tem sido o cenário de muitos eventos históricos, incluindo protestos e concertos. Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons

Galeria Nacional (National Gallery) - Descrição: Inaugurada em 1824, a Galeria Nacional exibe uma vasta coleção de mais de 2.300 pinturas que abrangem desde o século XIII até o início do século XX - Localização: Trafalgar Square - Referências Históricas: A galeria foi estabelecida para tornar a arte acessível a todos os cidadãos. Nathan Hughes Hamilton/Wikimedia Commons

Abadia de Westminster (Westminster Abbey) - Descrição: Fundada em 960 d.C., a Abadia de Westminster é uma igreja gótica famosa por ser o local de coroação dos monarcas britânicos desde 1066. Também é o local de sepultamento de figuras importantes da história britânica - Localização: Westminster - Referências Históricas: A abadia testemunhou eventos significativos, como o casamento do príncipe William e Kate Middleton Ian Branch Unsplash

Trafalgar Square - Descrição: Criada para comemorar a vitória naval britânica na Batalha de Trafalgar em 1805, a praça é dominada pela Coluna de Nelson e é um importante ponto de encontro no coração de Londres - Localização: Westminster - Referências Históricas: A praça tem sido o centro de muitos eventos e manifestações ao longo da história Ana Raquel S. Hernandes/Wikimedia Commons

Covent Garden - Descrição: Originalmente um mercado de frutas e vegetais do século XVII, Covent Garden é agora uma área vibrante conhecida por seus teatros, lojas, restaurantes e artistas de rua - Localização: West End - Referências Históricas: A Royal Opera House, uma das principais casas de ópera do mundo, está localizada aqui Dietmar Rabich/Wikimedia Commons

Museu de História Natural (Natural History Museum) - Descrição: Inaugurado em 1881, o Museu de História Natural é famoso por sua arquitetura vitoriana e vastas coleções, incluindo fósseis de dinossauros e a icônica réplica do esqueleto de uma baleia azul - Localização: South Kensington - Referências Históricas: O museu foi criado a partir da coleção de espécimes do Museu Britânico Julian Herzog/Wikimedia Commons

The Shard - Descrição: Concluído em 2012, The Shard é o edifício mais alto do Reino Unido, com 310 metros de altura. Ele oferece vistas deslumbrantes de Londres de seu mirante nos andares superiores - Localização: Southwark - Referências Históricas: Projetado por Renzo Piano, o edifício é um símbolo da Londres moderna e de sua arquitetura arrojada

Piccadilly Circus - Descrição: Um dos cruzamentos mais movimentados de Londres, Piccadilly Circus é conhecido por seus letreiros de néon e pela estátua de Eros. Fundado em 1819, é um marco cultural no coração da cidade - Localização: West End - Referências Históricas: Tradicionalmente um local de encontro e entretenimento, Piccadilly Circus está perto de teatros, cinemas e lojas Dietmar Rabich/Wikimedia Commons

Museu Victoria and Albert (V&A) - Descrição: Fundado em 1852, o V&A é o maior museu de artes decorativas e design do mundo, com uma coleção que inclui moda, cerâmica, móveis e fotografias - Localização: South Kensington - Referências Históricas: Nomeado em homenagem à Rainha Vitória e ao Príncipe Albert, o museu celebra a cultura e a arte ao longo dos séculos Irid Escent/Wikimedia Commons

Houses of Parliament (Palácio de Westminster) - Descrição: Além do Big Ben, o Palácio de Westminster abriga a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, sendo o centro do governo britânico. O edifício atual foi reconstruído após o grande incêndio de 1834 - Localização: Westminster - Referências Históricas: O site tem sido o centro do governo inglês desde o século XI. Balise42/Wikimedia Commons

Regent's Park - Descrição: Um dos parques reais de Londres, criado pelo arquiteto John Nash no início do século XIX, é conhecido por seus belos jardins, o Zoológico de Londres e o Open Air Theatre - Localização: Norte de Londres - Referências Históricas: Originalmente planejado como um local de residência para a realeza, o parque é hoje um espaço público amado Paul Harrop/Wikimedia Commons

HMS Belfast - Descrição: Este cruzador leve da Marinha Real, lançado em 1938, é agora um museu flutuante no Rio Tâmisa, oferecendo uma visão da vida a bordo durante a Segunda Guerra Mundial - Localização: Entre a Tower Bridge e a London Bridge - Referências Históricas: HMS Belfast participou do Dia D e de várias outras operações durante a guerra Dietmar Rabich/Wikimedia Commons