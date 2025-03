Europeus precisarão de autorização para entrar no Reino Unido a partir de quarta-feira

Cidadãos europeus serão obrigados a apresentar uma autorização eletrônica de viagem (ETA, na sigla em inglês) para entrar no Reino Unido a partir de quarta-feira, 2 de abril, uma medida anunciada em 2023.

A permissão, que pôde ser solicitada desde de 5 de março por 10 libras (89 reais), taxa que em breve será de 16 libras (118 reais), será válida por dois anos e pode ser obtida no aplicativo "UK ETA" ou no site do governo britânico, gov.uk.

Visitantes não europeus isentos de visto já precisavam realizar esse procedimento administrativo para entrar no país.

A autorização eletrônica britânica, semelhante à ESTA utilizada nos Estados Unidos, tem como objetivo fortalecer a segurança nas fronteiras, segundo o governo britânico.

A partir de quarta-feira, cidadãos de cerca de trinta países europeus, incluindo todos da União Europeia, exceto Irlanda, precisarão apresentá-la para entrar no Reino Unido, que deixou o bloco em 2020.

A EVA permitirá que permaneçam no Reino Unido por até seis meses e entrem em solo britânico sem restrições por dois anos, mas deverá ser renovada caso troquem de passaporte.

- "Melhorar a segurança fronteiriça" -

"Este sistema é semelhante aos que foram ou serão introduzidos em outros países para melhorar a segurança nas fronteiras, como os Estados Unidos e Austrália, ou como a UE fará em breve", explicou a embaixada britânica na Espanha em 5 de março ao anunciar o novo procedimento.

"É importante que as pessoas atendam a este novo trâmite, que visa simplesmente melhorar a gestão da segurança. O Reino Unido tem o prazer de continuar recebendo viajantes da Espanha, que fazem uma grande contribuição ao nosso país", disse o embaixador britânico em Madri, Alex Ellis.

Também será obrigatório para crianças e bebês.

"Estarão isentos de registro os que viajam para o Reino Unido apenas em trânsito, que permanecem no aeroporto esperando outro voo, aqueles com visto aprovado, já registrados como residentes no Reino Unido ou cidadãos com passaporte irlandês", acrescentou a embaixada.

Em janeiro, o procedimento de entrada no Reino Unido se tornou obrigatório para cidadãos de cinquenta países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália.

Segundo o Ministério do Interior do Reino Unido, cerca de 1,1 milhão de ETAs foram emitidos até o final de 2024.

"Sua expansão pelo mundo confirma nosso compromisso em fortalecer a segurança por meio da tecnologia e da inovação", disse Seema Malhotra, secretária de Estado para Migração, em 5 de março, quando as solicitações de autorização foram iniciadas para europeus.

alm-psr/es/jc/aa