Se você tem uma viagem marcada para a Europa, é importante ficar atento às novas restrições para o embarque de bagagem de mão nos aeroportos do Velho Continente. Desde 1º setembro, a União Europeia adotou um novo conjunto de regras para a bagagem de mão nos aeroportos de seus países. A alteração busca padronizar as práticas de segurança e garantir que o espaço nos compartimentos superiores das aeronaves seja utilizado de forma mais eficiente, especialmente com o aumento do número de passageiros transportando itens pessoais na cabine.

Essas novas regras, sobre a entrada de líquidos nas aeronaves, foram aplicadas em todos os voos, incluindo os domésticos. Portanto, é essencial conhecer todos os detalhes para evitar a necessidade de descartar seus pertences.



Se você viaja frequentemente pela Europa ou planeja visitar vários países da União Europeia, essas mudanças podem exigir um planejamento mais detalhado. Antes de comprar passagens, verifique as políticas específicas de bagagem da companhia aérea escolhida. Turistas também devem estar atentos.



Se planeja fazer compras na Europa, lembre-se de que itens extras podem ser considerados parte da sua bagagem de mão, gerando taxas adicionais. Tenha em mente que malas que ultrapassem os limites permitidos precisarão ser despachadas, o que pode custar significativamente mais, especialmente se não tiver planejado isso com antecedência.

Líquidos

Todos os passageiros embarcando nos países do Espaço Schengen devem respeitar o limite de máximo de 100 ml por recipiente. Todos os frascos com líquidos devem ser acondicionados num saco plástico transparente. Cada passageiro pode levar no máximo um saquinho. É bom ficar esperto, pois já tive problemas com sacos maiores.

Normalmente os sacos padrões autorizados são distribuídos nos aeroportos gratuitamente. Com os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, a segurança nos aeroportos foi intensificada, resultando na implementação de diversas regras, especialmente para o embarque. Muitos itens foram proibidos nas aeronaves, incluindo líquidos.

Dimensões da bagagem de mão



Outra questão que está em pauta na União Europeia é o tamanho e a cobrança da mala de mão. Ainda não há regra específica e os dois pontos estão em debate. Entretanto, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomenda que as dimensões da bagagem de mão não excedam os 55 cm x 35 cm x 20 cm, mas estas medidas podem variar consideravelmente de uma companhia para outra. Veja abaixo as medidas permitidas em algumas empresas europeias.

Vale pontuar que recentemente o Parlamento Europeu aprovou uma proposta para padronizar as dimensões das malas de mão e garantir também que o seu transporte seja gratuito para todos os passageiros. Para que estas medidas sejam implementadas, ainda é necessário a aprovação no Conselho Europeu. Enquanto isto não acontece, fique sempre ligado com as políticas da companhia aérea e as restrições no bilhete comprado.

Companhia Medida mala de mão



TAP 55 x 40 x 25 cm

Air France 55 x 35 x 25 cm

Air Europa 55 x 35 x 25 cm

Lufthansa 55 x 40 x 23 cm

Swiss 55 x 40 x 23 cm

Iberia 56 x 40 x 25 cm

KLM 55 x 35 x 25 cm

British Airways 56 x 40 x 25 cm

Ryanair 55 x 40 x 20cm

Easyjet 56 x 45 x 25 cm

Wizz Air 55 x 40 x 23 cm