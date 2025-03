Planejar uma viagem internacional exige muito mais do que escolher o destino e montar o roteiro. Um dos pontos mais importantes, e que pode gerar problemas se for esquecido, é a documentação necessária para sair do Brasil e entrar em outro país.

Reunimos neste guia tudo que você precisa saber sobre os documentos para viagem internacional e como se preparar com antecedência.

Quais documentos são necessários para adultos?

O principal documento para uma viagem internacional é o passaporte válido. Além disso, dependendo do destino, pode ser exigido:

visto de entrada;



comprovante de vacinação (como a vacina contra febre amarela ou Covid-19);



seguro viagem (obrigatório em diversos países da Europa e recomendado em todos);

comprovantes de hospedagem, passagem de volta e recursos financeiros.

Posso viajar com RG ou CNH?

Veja onde esse e em quais casos esses dois documentos são aceitos:

RG

Válido apenas para países do Mercosul (como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia). O documento deve estar em bom estado de conservação e ter sido emitido há no máximo 10 anos.

CNH

Não é aceita como documento de embarque internacional. Serve apenas como identificação dentro do Brasil e, em alguns casos, como habilitação em países com acordo de reciprocidade, desde que acompanhada da PID (Permissão Internacional para Dirigir).

Documentos para viagem internacional com crianças

Além dos documentos do adulto (passaporte ou RG válido para países do Mercosul), crianças precisam:

certidão de nascimento ou documento de identidade (dependendo do destino);



passaporte válido (obrigatório para destinos fora do Mercosul);

autorização de viagem para menor desacompanhado ou viajando com apenas um dos pais.

A autorização deve ser reconhecida em cartório ou judicial, conforme exigência do destino.

E os pets? Documentos para levar animais em viagem internacional

Levar o cachorro ou gato para o exterior exige atenção a regras específicas. Entre os documentos exigidos estão:

Certificado Veterinário Internacional (CVI): emitido por médico veterinário e validado pelo Ministério da Agricultura;



emitido por médico veterinário e validado pelo Ministério da Agricultura; Carteira de vacinação: com todas as vacinas atualizadas;

com todas as vacinas atualizadas; Microchip de identificação: exigido por alguns países.

Cada destino tem exigências diferentes. Para saber os detalhes, confira nossa matéria sobre como viajar com cachorro.

Verifique com antecedência os requisitos do país de destino, mantenha tudo organizado e não se esqueça de cuidar também dos documentos das crianças e dos animais de estimação Vlada Karpovich de Pexels

Perdi os documentos durante a viagem. E agora?

Se você perder o passaporte durante uma viagem internacional, procure imediatamente a embaixada ou consulado brasileiro mais próximo para solicitar um novo documento de emergência.

Também é necessário fazer um boletim de ocorrência local. Ter uma cópia digital ou impressa do passaporte pode agilizar esse processo.

Posso comprar passagem aérea com passaporte vencido?

Sim. As companhias aéreas não exigem passaporte válido no momento da compra da passagem. No entanto, ele precisa estar válido na hora do embarque, com pelo menos 6 meses de validade restantes (a depender das exigências do país de destino).

Como renovar ou tirar o passaporte?

A solicitação deve ser feita pela internet, no site da Polícia Federal. Para saber mais sobre todo o processo, clique aqui e veja como tirar passaporte em BH.