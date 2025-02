Viajar com menores de idade exige uma atenção especial, pois há regras específicas para garantir a segurança das crianças e adolescentes. Dependendo do destino e da companhia, seja ela de ônibus ou avião, a autorização pode ser obrigatória.

Neste artigo, explicamos as normas para viagens nacionais e internacionais, além de orientar sobre como obter e preencher a documentação necessária.

Viagem nacional: quando a autorização é necessária?

A necessidade de autorização para viagens nacionais de menores de 18 anos depende da idade e do acompanhante. As regras são definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Menores de 16 anos

Acompanhado de ambos os pais ou de um deles: não é necessária autorização;



não é necessária autorização; Acompanhado de parentes diretos (avós, tios ou irmãos maiores de idade): deve apresentar documento que comprove o parentesco, como RG ou certidão de nascimento;



deve apresentar documento que comprove o parentesco, como RG ou certidão de nascimento; Acompanhado de terceiros (não parentes): exige autorização assinada por ambos os pais, com firma reconhecida em cartório;



exige autorização assinada por ambos os pais, com firma reconhecida em cartório; Viajando sozinho: necessita de autorização judicial.

Maiores de 16 anos

Adolescentes com 16 ou 17 anos podem viajar desacompanhados sem necessidade de autorização dos pais ou responsáveis.

Viagem internacional: regras e exigências

Para viagens ao exterior, as exigências são mais rigorosas e variam conforme a presença dos pais ou acompanhantes.

Acompanhado de ambos os pais: apenas o passaporte válido é necessário;



apenas o passaporte válido é necessário; Acompanhado de apenas um dos pais: é exigida autorização por escrito do outro genitor, com firma reconhecida;



é exigida autorização por escrito do outro genitor, com firma reconhecida; Acompanhado de terceiros ou viajando sozinho: precisa de autorização assinada por ambos os pais e reconhecida em cartório. Em alguns casos, pode ser exigida autorização judicial.

Viajar com menores de idade exige atenção especial, pois há regras específicas para garantir a segurança das crianças e adolescentes Vlada Karpovich de Pexels

Como obter e preencher a autorização de viagem

O modelo de autorização de viagem pode ser encontrado nos sites do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de tribunais estaduais. Ele deve ser preenchido corretamente, incluindo:

dados completos do menor (nome, data de nascimento, RG e CPF, se houver);



informações dos responsáveis (nomes, documentos e contatos);



detalhes sobre a viagem (destino, data de ida e volta, meio de transporte);



nome e dados do acompanhante (se houver).

Após preencher o documento, é necessário: