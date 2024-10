Imagine um lugar onde a natureza se revela em sua forma mais pura e exuberante, onde cada canto guarda um segredo da biodiversidade e cada paisagem é um convite à contemplação. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e riqueza natural incomparável, oferece destinos verdes que são verdadeiros santuários ecológicos. Esses locais não são apenas refúgios de beleza estonteante, mas também símbolos de esperança e preservação para as futuras gerações.



A importância desses destinos vai além da estética; eles são o coração pulsante de um ecossistema que sustenta a vida em suas mais variadas formas. O Pantanal, com suas planícies alagadas repletas de vida selvagem, e as praias intocadas do Sul e Nordeste do Brasil, são testemunhos vivos da generosidade da natureza. Preservar esses tesouros naturais é um dever que transcende fronteiras e gerações.

As boas práticas em responsabilidade e sustentabilidade de 14 destinos brasileiros foram premiadas pela prestigiada organização holandesa Green Destinations. O concurso anual TOP 100 Stories, que acontece desde 2014, elegeu soluções inovadoras e responsáveis para superar desafios na gestão turística, com ênfase em áreas como educação, preservação ambiental e inclusão social. A edição 2024 contou com mais de 190 histórias inscritas de 90 países.

O resultado foi divulgado na terça-feira (15/10), durante evento online da Conferência Global Green Destinations 2024. Dentre os 100 vencedores em todo o mundo estão seis destinos de Santa Catarina – Bom Jardim da Serra, Bombinhas, Itá, Penha, Rota do Enxaimel e Treze Tílias –, três do Rio Grande do Norte – Santa Cruz, São Miguel do Gostoso e Tibau do Sul –, três de Pernambuco – Fernando de Noronha, Sirinhaém e Tamandaré –, além de Barão de Cocais (MG) e Bodoquena (MS). É o melhor desempenho do Brasil, superando 2022, quando tivemos 10 premiados.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou o resultado do concurso e destacou o reconhecimento do Brasil como uma referência em sustentabilidade no turismo. “O turismo é um instrumento importante para a construção de um mundo mais responsável e sustentável e o governo do presidente Lula tem atuado, em parceria com os estados e municípios, nesse processo de qualificação dos nossos destinos. Estamos promovendo um turismo sustentável, que se preocupa com o meio ambiente, a cultura local e a geração de emprego e renda para as comunidades”, declarou Freixo.







Preservação ambiental

O reconhecimento global é uma oportunidade para que os destinos compartilhem suas histórias de sucesso. Com foco na preservação ambiental, o projeto ‘Noronha Plástico Zero’, em Fernando de Noronha (PE), visa eliminar o plástico descartável e promover a conscientização ambiental na ilha, assim como a parceria entre os Parques Eco Serrana e Serra da Bodoquena, em Bodoquena (MS), que trabalha para expandir o ecoturismo e promover ações de preservação na região.

Por outro lado, a união de comunidades para o desenvolvimento local e geração de emprego e renda também vão inspirar outros municípios. Em Penha (SC), o circuito de trilhas ‘Caminhos do Pescador’ conecta turistas à história dos pescadores locais, enquanto os festivais da Quitanda e da Goiaba, em Barão de Cocais (MG), celebra a tradição das quitandas mineiras; e a Feira Agroecológica e de Economia Solidária de São Miguel do Gostoso (RN) promove a agricultura e o artesanato, além do empoderando de mulheres.

Para Rodrigo Cidade, diretor superintendente do Instituto de Desenvolvimento Econômico Local (Idel), criado pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc), esse reconhecimento é um marco histórico. “Ver 14 destinos brasileiros no TOP 100 Stories é uma declaração poderosa de que o Brasil é a vanguarda do turismo sustentável. O trabalho realizado por cada um desses locais é uma prova viva de que podemos liderar o caminho para um futuro mais consciente, onde o turismo serve não apenas ao visitante, mas também à nossa terra e às nossas comunidades”, afirmou.

Além da importante visibilidade internacional por suas iniciativas, os 14 destinos brasileiros que integram o TOP 100 Stories irão concorrer ao cobiçado Green Destinations Stories Awards. A premiação será na ITB Berlin 2025, a maior feira de turismo do mundo, em Berlim, na Alemanha.

Em 2023, nove destinos brasileiros entraram para o TOP 100 Stories, rendendo ao município de Tibau do Sul (RN) o 1º lugar na 10ª edição da Green Destinations Story Awards, na categoria Comunidades Prósperas. A história ‘O Sorriso das Ostras’, sobre a criação da Associação dos Produtores de Ostras do Rio Grande do Norte (Aproostras), deu destaque ao destino.

Avaliação e critérios



Para participar do concurso, os municípios inscrevem suas histórias de boas práticas para o desenvolvimento de um turismo mais sustentável e responsável. Os destinos passam por uma avaliação onde são analisados de 15 a 30 critérios essenciais de sustentabilidade, seguindo as diretrizes do Conselho Global de Turismo Sustentável (GSTC), e devem alcançar uma conformidade mínima de 60% com os critérios. Após o concurso, os participantes recebem um relatório detalhado, destacando seus pontos fortes e áreas de melhoria.

Sobre a Green Destinations



Fundada em 2014, a Green Destinations apoia destinos e empresas a adotarem práticas mais responsáveis, por meio de um programa abrangente de certificação, relatórios de avaliação e ferramentas de suporte. No Brasil, o Instituto DEL é o parceiro responsável pela operação desse programa e pela promoção do turismo sustentável no país.