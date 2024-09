Principal atração do Hot Park, a Praia do Cerrado é a maior praia artificial com águas naturalmente quentes do mundo

Animada com o som do Axé, a gaúcha Maria Fernanda Scherer, de 72 anos, acompanha os passos frenéticos dos animadores no palco. Com água abaixo da cintura, ela e outros visitantes de diferentes idades e destinos, desfrutam de uma das 22 atrações imperdíveis do maior parque aquático com águas naturalmente quentes da América do Sul. Bem longe do mar, a Praia do Cerrado, é o local preferido dentro do Hot Park – é mais do que apenas um parque aquático – é um destino completo que oferece diversão, relaxamento e aventura para pessoas de todas as idades. Localizado em Rio Quente, Goiás, o parque se destaca pelas suas águas naturalmente quentes, que proporcionam uma experiência única e revigorante.



Muitas vezes, os parques aquáticos são associados à diversão infantil e adolescente. No entanto, o Hot Park quebra esse estereótipo ao oferecer uma ampla variedade de atrações que atendem a todos os gostos e necessidades. Se você busca adrenalina, relaxamento ou simplesmente momentos de lazer em família, encontrará tudo isso e muito mais.

Com a animação dentro dágua, não há limite de idade para se divertir na Praia do Cerrado Carlos Altman/EM

Entre os TOP 10

Píer Point: piscina quentinha para relaxar Carlos Altman/EM

Pelo décimo ano consecutivo, o Hot Park configura como o 3º parque aquático mais visitado da América Latina em 2023, de acordo com relatório anual da Themed Entertainment Association (TEA). O centro de lazer também se destaca no ranking mundial, ocupando a 8ª posição. Em relação a 2022, o Hot Park, atração do Rio Quente Resorts, em Goiás, teve um aumento de 11.9% no número de seus visitantes, alcançando a marca de 1,6 milhões de pessoas no último ano.

“Atingir essa marca de 1,6 milhões de visitantes em 2023 é resultado de uma estratégia sólida de operação do parque. Hoje, o Hot Park além de atrair visitantes por estar em meio a paisagem da natureza, conta com dois restaurantes próprios para que as pessoas possam se alimentar com qualidade, além de receber parte do investimento bilionário da Aviva, nos próximos anos, para ter atividades, atrações e processos melhorados continuamente, permanecendo surpreendente para o público crescente que o visita”, salienta Paulo Schneider, diretor de operações da Aviva.

Surpreendente

Clubinho da Criança: espaço dedicado à diversão dos pequenos Carlos Altman/EM

Visitantes dizem que “o Hot Park parece ter nascido da natureza” por estar completamente integrado ao Cerrado, que é parte do cenário de diversão, e este atributo é o que conduz a estratégia da sua nova campanha de marketing, “Surpreendente por Natureza”, lançada no final do primeiro semestre deste ano e que tem como objetivo nacionalizar a comunicação do parque e aumentar mais seu reconhecimento em todo o país.

De acordo com Rafael Pena, gerente geral de entretenimento da Aviva, o Hot Park ainda tem muitas novidades que virão nos próximos anos. “Até 2028, a Aviva vai investir R$ 1.2 bilhão em seus destinos. A plataforma de entretenimento, além do Hot Park, também é detentora do Rio Quente Resorts (GO) e Costa do Sauípe (BA). Nesse cenário de reposicionamento, investimentos e reconhecimentos aquece o nome do parque, que já é “top of mind” no Centro-Oeste, Sudeste e Sul, para a chegada do Hot Park Baía das Tartarugas, nova unidade a ser inaugurada na Costa do Sauípe, litoral Norte baiano, até 2027”, comemora.



Sem limites para diversão

Megatirolesa: aventura radical nas alturas Hot Park/Divulgação

Localizado em meio à natureza, com uma paisagem encantadora, o parque aquático é o único do Cerrado a ser abastecido apenas com as águas naturalmente quentes da região. Com mais de 150 mil m², o Hot Park oferece mais de 22 atrações, como Aerobike, Half Pipe, Acqua Race, Clubinho da Criança, Escola de Surf, entre outras, para todos os gostos e idades.O parque está dividido em diversas áreas temáticas, cada uma com atrações únicas e exclusivas. Podemos destacar:

Atrações para todas as idades:

Lazy River: relaxamento garantido no rio lento Carlos Altman/EM

Praia do Cerrado: A maior praia artificial com ondas de águas naturalmente quentes do mundo. Ideal para relaxar e aproveitar o sol. Nível de dificuldade: fácil.

Lazy River: Um rio lento e tranquilo perfeito para um passeio relaxante. Nível de dificuldade: fácil.

Pier Point: Bar molhado com diversas opções de bebidas e petiscos. Ideal para se refrescar e curtir a vista. Nível de dificuldade: fácil.

Quadras de Areia: Espaço para praticar esportes como vôlei e frescobol. Nível de dificuldade: fácil.



Atrações para as crianças:

Hotibum: para toda a família é a primeira atração que o visitante vai encontrar ao entrar no parque Carlos Altman/EM

Hotibum: Primeira atração que o visitante vai encontrar ao entrar no parque, é o local onde crianças e adultos podem se divertir juntos entre vários toboáguas e atrações interativas. Lá é onde as fofuras Turminha da Zooeira, os mascotes do Hot Park, se reúnem para ensinar o público a importância de preservar a natureza. Nível de dificuldade: fácil.



Clubinho da Criança: Um espaço dedicado à diversão dos pequenos, com piscinas rasas, brinquedos e atividades lúdicas. Nível de dificuldade: fácil.

Giant Slide: Um escorregador gigante é uma diversão garantida no Hot Park. Nível de dificuldade: fácil.



Atrações com mais adrenalina:

Xpirado e Turbilhados: adrenalina nas alturas Carlos Altman/EM

Half Pipe: Tobogã em formato de U que proporciona uma descida, em uma boia com dois ocupantes, uma experiência radical e alucinante. Nível de dificuldade: alto.

Xpirado: Tobogã radical com uma descida rápida e arrepiante. Para chegar ao brinquedo, você passará pela Vila das Almas, uma caracterização de uma vila de pescadores abandonada. Nível de dificuldade: alto.

Turbilhados: Em contraponto ao ambiente sombrio do Xpirado, o caminho para os toboáguas passa pela Vila das Palmas, um lugar lúdico e colorido. Dentro de uma boia que comporta até 4 pessoas, descer pelo brinquedo aquático é uma experiência única no Brasil. Nível de dificuldade: médio

Mega Tirolesa: Com uma partida a 70m do chão e um percurso com mais de 1 km de extensão em meio a natureza do Cerrado, sobrevoe o parque e tenha uma vista panorâmica do local. Por sorte, ao pôr do Sol, terá a companhia de araras lá nas alturas. Todo o trajeto dura cerca de um minuto e meio. Nível de dificuldade: alto

Acqua Race: Corrida em alta velocidade em tobogãs individuais. Pode desfrutar a aventura em boias e tapetes e, parte da descida, é totalmente no escuro. Nível de dificuldade: médio



Atrações para os mais aventureiros:

AcquaBique e caiaque no lago de águas mornas Carlos Altman/EM

Escola de surf: aprenda a surfar em ondas artificiais. Nível de dificuldade: alto

Mergulho ecológico: explore o mundo subaquático e observe a vida marinha em piscinas com água quente e cristalina. Nível de dificuldade: médio.

Passeio de caiaque: Navegue pelo lago quente e desfrute da natureza. Nível de dificuldade: médio.

AcquaBike: Uma bicicleta aquática que te proporciona uma experiência única. Nível de dificuldade: médio.

Leia também: Até Gisele Bündchen se rende aos encantos dos Lençóis Maranhenses

Dicas para diversão

Restaurantes e bares: Com diversas opções culinárias para todos os paladares.

Lojas: Encontre souvenirs e produtos exclusivos do parque.

Use protetor solar: mesmo em dias nublados, é importante se proteger dos raios solares.

Hidrate-se: beba bastante água para evitar a desidratação.

Utilize os armários: deixe seus pertences guardados com segurança.

Leve chinelos e roupão de banho: os chinelos são essenciais para se locomover pelo parque e o roupão deixará a experiência mais completa

Sobre a Aviva



A Aviva é uma plataforma de entretenimento com o propósito de fazer famílias felizes em paraísos integrados à natureza, com hospitalidade, gastronomia, lazer e diversão. É detentora do Hot Park, um dos melhores e mais visitados parques aquáticos do mundo; e dos dois maiores resorts do Brasil, Costa do Sauípe (BA) e Rio Quente Resorts (GO). Com 12 hotéis e 2.600 apartamentos, atende mais de 2,2 milhões de clientes por ano e gera mais de 18,5 mil empregos. É precursora no modelo de timeshare no Brasil que, por meio do Aviva Vacation Club, oferece serviços exclusivos em seus destinos para mais de 33 mil famílias associadas. Embaixadores de sustentabilidade da Aviva, a Turminha da Zooeira tem conteúdo próprio de entretenimento e fará parte da temática do novo Hot Park Baía das Tartarugas, em construção no litoral norte da Bahia. Para mais informações, acesse o site.

Serviço:

Informações e reservas no site oficial do Hot Park



Instagram: @hotpark