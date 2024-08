A luz suave da manhã adentra por entre os galhos e folhas da densa floresta. Raios de luz criam um espectro mágico na paisagem de inverno. O vapor, em forma de uma suave neblina, baila sobre as águas naturalmente aquecidas do paraíso. O chamado da natureza é um convite ao relaxamento e contemplação. Dentro das piscinas, visitantes mergulham nas águas de cura que abraçam os corpos a uma temperatura em torno de 37°C. Do lado de fora, o vento uivante nas folhagens acentua a sensação térmica em torno do 13°C. É nesse momento, de mergulho no aconchego, que se dá a passagem – a alma desprende-se do corpo, flutua e a sensação de bem-estar alcança o ápice.

Visitar o Parque das Fontes, localizado no Rio Quente Resorts, em Goiás, é uma experiência única que combina a magia das águas termais com a exuberância da natureza goiana. Ao adentrar esse paraíso, somos imediatamente envolvidos por um ambiente de tranquilidade e beleza, onde o som suave das águas correndo e o canto dos pássaros criam uma sinfonia natural. As fontes termais, aquecidas pela geotermia, oferecem um convite irresistível ao relaxamento, proporcionando momentos de renovação e bem-estar. A vegetação rica e diversificada, com suas árvores majestosas e flores vibrantes, complementa a paisagem, tornando cada passo uma descoberta. Neste cenário encantador, é possível se desconectar do cotidiano e se reconectar com a essência da natureza, desfrutando de um dia repleto de lazer, saúde e harmonia.

No coração do Brasil, Parque das Fontes é um paraíso de águas quentes Carlos Altman/EM



O calor das águas termais do Parque das Fontes é um verdadeiro bálsamo para o corpo e a mente. Ao entrar em contato com essas águas aquecidas naturalmente, as pessoas de todas as idades experimentam uma sensação imediata de relaxamento e alívio das tensões. O calor suave proporciona um efeito terapêutico, ajudando a aliviar dores musculares e articulares, além de promover a circulação sanguínea. As águas termais do parque possuem uma temperatura média de cerca de 37°C a 42°C, dependendo da fonte. Essa temperatura é perfeita para um banho relaxante.

Para as crianças, a diversão nas piscinas termais se transforma em momentos de alegria e descoberta, enquanto os adultos encontram um espaço para relaxar e recarregar as energias. Os idosos, por sua vez, podem desfrutar dos benefícios das águas quentes, que auxiliam na mobilidade e no bem-estar geral. Essa experiência inclusiva torna o Parque das Fontes um destino ideal para famílias, onde todos podem compartilhar momentos de prazer e saúde, imersos em um ambiente natural que exala tranquilidade e harmonia.

Biodiversidade

Lazer em família é destino de várias gerações Carlos Altman/EM

Ao visitar o Parque das Fontes, que completou 60 anos, os visitantes têm a oportunidade de se maravilhar com a rica biodiversidade que habita a região. Entre as espécies de árvores, destacam-se as imponentes palmeiras, como a palmeira-juçara, e diversas árvores frutíferas, que atraem não apenas os olhares, mas também uma variedade de aves.

Os pássaros, com suas cores vibrantes e cantos melodiosos, são uma atração à parte. É comum avistar espécies como araras, tucanos, sabiá, canário-da-terra e o tangará, que encantam com suas performances. Além das aves, o parque abriga outros animais, como pequenos mamíferos e répteis, que contribuem para a riqueza do ecossistema local.

A interação com essa fauna e flora exuberante proporciona aos visitantes uma experiência única, onde cada trilha e cada canto revelam novas surpresas da natureza. Caminhar pelo parque é, portanto, uma verdadeira imersão em um mundo onde a vida silvestre e a beleza natural se entrelaçam, tornando a visita ainda mais especial e memorável.

Refúgio ecológico

Piscinas termais ficam abertas 24h Carlos Altman/EM

O complexo do Rio Quente Resorts ocupa uma área de 49,7 hectares, ou seja, 497 mil metros quadrados. O Rio Quente Resorts conta com 18 nascentes que fornecem 6,5 milhões de litros de água por hora, a uma temperatura de 37° C. O Parque das Fontes tem piscinas termais que ficam abertas 24 horas por dia





Parque das Fontes

O Parque das Fontes conta com bares molhados para os visitantes Carlos Altman/EM

É o coração do Rio Quente, formado por 8 piscinas na qual as águas quentes surgem direto do solo, além de possuir bares aquáticos, duchas termais e quadra de tênis. As águas das piscinas são renovadas a cada 20 minutos, devido a alta vazão das fontes termais, o que permite uma temperatura constante o tempo todo.

Opções de conforto

Não há explicação para tanta beleza natural Carlos Altman/EM

O Rio Quente Resorts oferece uma experiência única para quem busca relaxar e se divertir em meio à natureza. Com uma variedade de hotéis, cada um com sua própria personalidade, o resort garante que você encontre o ambiente perfeito para sua viagem. Descubra as opções que o Rio Quente Resorts oferece:

Hotel Cristal: Para quem busca sofisticação e modernidade, o Hotel Cristal é a escolha ideal. Com uma piscina infinita, spa e um restaurante requintado, ele oferece o máximo de conforto e exclusividade.

Hotel Turismo: Se você busca tranquilidade e contato com a natureza, o Hotel Turismo é perfeito. Localizado em um ambiente mais reservado, ele oferece acomodações confortáveis e acesso fácil ao parque aquático.

Hotel Pousada: Para quem busca uma experiência mais tradicional, o Hotel Pousada é a opção certa. Com uma atmosfera aconchegante e localização privilegiada, ele é ideal para famílias e grupos de amigos.

Hotel Giardino: Com uma decoração inspirada na Itália, o Hotel Giardino oferece conforto e praticidade para toda a família. Ele está localizado próximo ao parque aquático e oferece diversas opções de lazer.

Hotel Luupi: A diversão está garantida no Hotel Luupi! Com quartos amplos e temáticos, ele é perfeito para famílias com crianças.

Eco Chalés: Para quem busca mais liberdade e contato com a natureza, os Eco Chalés são a opção ideal. Com muito espaço e privacidade, eles oferecem uma experiência única.

Como Chegar ao Rio Quente Resorts: Guia Completo para Quem Sai de Belo Horizonte

Rio Quente Resorts é um destino perfeito para quem busca relaxar e se divertir em meio à natureza. Se você mora em Belo Horizonte, existem duas principais formas de chegar ao resort: de avião ou carro. Confira as informações detalhadas sobre cada uma delas:

Como chegar de avião?

O aeroporto de Goiânia recebe voos diretos de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Cuiabá, Palmas, Campinas e Ribeirão Preto. Fica a 170 km de Caldas Novas. Saindo de Confins o voo dura aproximadamente 1h10.

Também há voos diretos a Caldas Novas pela Azul (saindo de Campinas) e pela Gol (saindo de São Paulo/Congonhas). Ambos levam 1h30 e permitem conexões desde/para outras cidades servidas pelas companhias. Há também voos fretados por operadoras, inclusive da operadora oficial da Aviva.

O Aeroporto Nelson Rodrigues Guimarães está a 4 km do centro de Caldas Novas. O complexo Rio Quente e o bairro Esplanada, em Rio Quente, estão a 27 km do aeroporto.

Como chegar de carro?

De Belo Horizonte a Caldas Novas de carro são 700 km de distância, percorridos em pelo menos 9 horas. Saia de BH pela BR 262 em direção a Araxá; apenas 85 km, até Nova Serrana, estão duplicados. Em Uberaba, pegue a BR 050 em direção a Uberlândia. Em Araguari, pegue a MG 223 e então a GO 139 para chegar a Caldas Novas.

Mais informações

