Minas Gerais vem se destacando como uma região proeminente para a vinicultura. No mês passado, o estado ganhou seu primeiro wine bar flutuante, o Almas Gerais. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, o restaurante, com formato de uma chalana, circula pela represa do Funil, que abrange 40,49 km², nos municípios de Bom Sucesso, Perdões, Ijaci e Ibituruna. Você já imaginou vivenciar um tour guiado em uma vinícola, seguido de um passeio em um wine bar flutuante ao entardecer, com degustação de vinhos e petiscos? Agora é a sua chance de transformar essa ideia em realidade!





Com o coração mineiro, a Vinícola Alma Gerais é apaixonada por compartilhar o melhor de Minas Gerais, especialmente seus vinhos. Eles acreditam que a experiência do vinho é ainda mais rica quando compartilhada, pois em Minas Gerais, tudo vira um grande encontro: o café, a mesa, a prosa, a casa e as histórias. É uma vinícola que convida você a uma vivência mais profunda e enriquecedora sobre o mundo do vinho. A Alma Gerais pretende conectar o amor pelo estado, sua história, gastronomia e cultura com muita tecnologia e inovação. Tem como proposta, transformar o Sul de Minas em um destino de enoturismo comparável aos melhores roteiros vinícolas do mundo.





A Vinícola Alma Gerais, situada em Bom Sucesso, se encontra a apenas 30 minutos de Lavras, dentro do condomínio Vivert Reserva da Mata. A elaboração dos vinhos busca trazer o melhor do terroir mineiro através de diferentes processos. O lema é experimentar, inovar e compartilhar. Um exemplo é a linha de Sauvignon Blanc, com três rótulos da mesma uva e safra, mas com processos de vinificação distintos.









As experiências com o vinho e a vinícola envolvem todos os sentidos e desejos. O visitante é convidado para uma jornada completa: do vinhedo à cave, da garrafa ao passeio de barco na lagoa regado a vinho e combinando com o projeto ‘Raridades Mineiras”, onde eles reúnem o vinho, o café, o queijo, o doce de leite e os melhores sabores e ingredientes de Minas Gerais.











Tour e Sunset no Wine Bar Flutuante







11h30 - Recepção no pórtico e loja



Início da experiência na entrada principal, onde você será recebido e conduzido por um transfer. Seu carro ficará estacionado na entrada, garantindo sua comodidade e segurança.







12h - Almoço no Restaurante



Delicie-se com um almoço no restaurante assinado pelo chef Kaliu Castro.





15h30 - Tour Guiado pela Vinícola e Cave



Explore a Vinícola Alma Gerais em um tour guiado, repleto de informações e que apresenta o processo de produção.





16h30 - Tour e Sunset no Wine Bar Flutuante



O ponto alto da experiência! Desfrute de um passeio no wine bar flutuante ao entardecer, com vinho e música animada. Navegue pela represa, apreciando vinhos selecionados e delícias mineiras. Esta experiência é perfeita para grupos de amigos e família.







18h30 - Despedida e retorno







Serviço:





Vinícola Alma Gerais





Endereço: Rod. Agnesio Carvalho de Souza, km 73 - Condomínio Vivert Reserva da Mata, Bom Sucesso



Instagram: @almagerais