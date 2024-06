O que diria uma carioca ao descobrir que Minas tem mar. Sim, o Lago de Furnas é tão grande que lembra mesmo um oceano. E o gaúcho, que ao descobrir que o churrasco preparado no estado tem o sabor inconfundível da suculenta e gordurosa carne de sol. Fico imaginando aqui o paulista ao degustar o café da Mantiqueira e descobrir notas florais das terras mineiras. O melhor será ver a cara do baiano, acostumado com o acarajé, comendo um feijão tropeiro ou tutu e repensar: a cozinha mineira não tem comparação. E para finalizar, imagine um brasiliense, uma pernambucana e um catarinense degustando, da hora que acorda até depois da ceia do jantar, queijos e mais queijos premiados de várias regiões - Canastra, Serro, Mantiqueira, Diamantina. No planeta chamado Minas, a gastronomia, a história, as paisagens deslumbrantes e a cultura são os maiores atrativos da temporada de inverno.



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Cemig, anunciou, nesta quinta-feira (27/6), a primeira edição da campanha Inverno em Minas. O objetivo é posicionar Minas Gerais como um dos principais destinos turísticos do país na estação mais fria do ano, tanto pela pluralidade de atrativos e paisagens, que podem agradar qualquer perfil de viajante, quanto pela estrutura e riquezas culturais. A expectativa é que cerca de 500 ações aconteçam em aproximadamente 400 municípios até 22 de setembro, encerramento oficial do inverno.





“Somos competitivos no mercado nacional e internacional neste período do ano. O Inverno em Minas significa mostrar para o Brasil e para o mundo a potência desse período no estado de Minas Gerais como um todo. De Monte Verde a Tiradentes, passando pela região da Mantiqueira e outras regiões, as cidades estão realmente preparadas para acolher quem quer vir a Minas Gerais. Abre-se um leque impressionante para que possamos continuar crescendo o dobro da média nacional”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

A campanha turística Inverno em Minas coincide com os tradicionais festivais de inverno em diversas localidades, recheados de atividades culturais e educativas, como shows, exposições, oficinas, apresentações teatrais e sessões de cinema. O projeto também promove e valoriza a Cozinha Mineira, patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais, com receitas típicas desta estação do ano, como pratos e caldos derivados de milho e mandioca, alimentos reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, quentão, feito com cachaça, quitandas, pão de queijo e os premiados vinhos, azeites e cafés do estado.





O queijo, claro, um dos símbolos da cultura mineira, está sempre presente à mesa. Vale ressaltar que o Queijo Minas Artesanal está mais perto de se tornar Patrimônio Mundial da Unesco. Na última semana, esse e outros tipos do produto foram apresentados em uma ação cultural do Governo de Minas na Embaixada do Brasil em Paris.





Roteiros





Com a chegada do inverno, as montanhas de Minas ganham um novo charme, atraindo viajantes do Brasil e do mundo em busca de experiências únicas e da hospitalidade tão presente na cultura local. Com suas particularidades, cada região do estado tem seus encantos e os turistas terão cinco Circuitos de Inverno neste período do ano.





O projeto conta com cinco roteiros que combinam belezas naturais, patrimônio histórico, tranquilidade, aventura e as delícias da Cozinha Mineira: Circuito dos Vinhos, que passa por Três Pontas, Caldas, Andradas e São Gonçalo do Sapucaí; Circuito Sul de Minas, em Extrema, Gonçalves e Monte Verde; Circuito Serra da Canastra, que explora São João Batista do Glória, Capitólio, São Roque de Minas e Vargem Bonita; Circuito Espinhaço/Diamantes, em Diamantina, São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde, Serro e Lapinha da Serra; e, por fim, o Circuito do Ouro, com Santuário do Caraça, Catas Altas, Santana do Montes e Tiradentes no percurso.

Os roteiros proporcionam vivências únicas pelos tesouros mineiros, como visitas a vinícolas, queijarias, cidades históricas, natureza exuberante, eventos culturais e muito mais.





Quatro dias de imersão

Lago de Furnas, um local perfeito para nadar, fazer passeios de lancha, caiaque, barco e desfrutar as belas cachoeiras em Capitólio Leandro Couri/EM/D.A Press





Para divulgar a campanha Inverno em Minas e os Circuitos de Inverno, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, convidou 40 jornalistas e formadores de opinião de todas as regiões do Brasil para viverem a experiência nos cinco roteiros preparados para este período do ano.





A viagem começa no dia 27 de junho, em Belo Horizonte, com um jantar de boas-vindas no Palácio da Liberdade, comandado pelo chef Leonardo Paixão, expoente da cozinha mineira contemporânea. A partir do dia seguinte, o grupo será dividido em cinco e seguirá para cada um dos roteiros. A imersão nos Circuitos de Inverno termina no dia 30 de junho.

Programação em julho e agosto





Ações do projeto “Ano da Cozinha Mineira – Clássica e Contemporânea” estão programadas para serem realizadas em meio à campanha Inverno em Minas. Em julho, mês em que se comemora o Dia da Gastronomia Mineira, o Prêmio Eduardo Frieiro reconhecerá profissionais e organizações de destaque da cadeia produtiva da culinária mineira. Na segunda quinzena de julho acontecerá um jantar em homenagem à Cozinha Mineira Clássica e Contemporânea.

Press trips em restaurantes de BH que promovem a cozinha mineira, cozinhas vivas em espaços públicos, rodada de negócios de produtores de vinhos com chefs da capital mineira, workshop de gastronomia, intervenções artísticas, feira de produtores artesanais de diversas regiões de Minas e Circuito Gastronômico da Pampulha também fazem parte da programação dos meses de julho e agosto.













Rota do Vinho

Roteiros proporcionam vivências únicas pelos tesouros mineiros, como visitas em vinícolas e degustação de vinhos Leo Bicalho/Secult

1º dia: Poços de Caldas / Caldas

2º dia: Andradas / Cordislândia

3º dia: Três Pontas





Cidades Históricas

Tiradentes se prepara para receber mais uma edição do Inverno Mágico em julho Uai Turismo

1º dia: Santana dos Montes

2º dia: Tiradentes

3º dia: Catas Altas/Santa Bárbara/Caraça





Circuito dos Diamantes/Espinhaço

Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais: O parque abrange uma área de aproximadamente 33 mil hectares e é conhecido por sua beleza cênica, com paisagens de cerrado, rios, cachoeiras, cânions e uma rica biodiversidade, com lobos-guará, tamanduás-bandeira, jaguatiricas, além de uma grande variedade de aves. Imagem de Caico Gontijo Caico por Pixabay

1º dia: Diamantina

2º dia: Milho Verde

3º dia: Lapinha da Serra





Serra da Canastra / Capitólio

Queijo da Canastra é conhecido por ter uma casca amarela por fora e por ser macio e saboroso por dentro Bruno Magalhães/Nitro

1º dia: Capitólio

2º dia: São João Batista do Glória/Vargem Bonita

3º dia: Serra da Canastra





Serra da Mantiqueira

Monte Verde, com cerca de 4.200 habitantes, é uma pequena vila turística no alto da Serra da Mantiqueira, conhecida pelas paisagens naturais e pelo clima frio. A economia se baseia no turismo, com a presença de pousadas, restaurantes e lojas de souvenirs. Flickr/Rosanetur

1º dia: Monte Verde

2º dia: Extrema

3º dia: Gonçalves