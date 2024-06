Imagine passar dias de inverno mergulhando em piscinas aquecidas, deslizando por emocionantes toboáguas e explorando rios lentos e tranquilos. Os parques aquáticos combinam a sensação de estar em um resort tropical com uma infinidade de opções para se divertir e criar memórias inesquecíveis com a família e amigos. Além da diversão aquática, esses complexos costumam oferecer ainda uma ampla variedade de outras atrações, como restaurantes temáticos, parques de diversões, spas e até mesmo hotéis integrados. Tudo isso em um único local, permitindo que você aproveite ao máximo suas férias sem precisar se deslocar muito.





Localizado a apenas 59 quilômetros da capital paulista, o Tauá Resort Atibaia é o local ideal para uma experiência inesquecível de lazer e entretenimento. Reconhecido como um dos melhores hotéis de São Paulo, este resort inaugura um novo capítulo no segmento, com o primeiro parque aquático indoor da América Latina. Com investimentos superiores a R$140 milhões, o Grupo Tauá de Hotéis e Resorts trouxe uma série de inovações e expansões significativas para o complexo hoteleiro, consolidando-o como um destino nacional de excelência.





Situado a cerca de 50 minutos do Aeroporto de Viracopos e 1h05 do Aeroporto de Guarulhos, o Tauá Resort Atibaia oferece hospedagem com pensão completa, tornando-o uma opção atraente para famílias com crianças na faixa etária de 2 a 12 anos em busca de diversão e conforto. O resort apresenta um mundo novo de entretenimento, com atrações e atividades para todas as idades.





Com a inauguração das novas 250 acomodações, o resort completa 788 quartos, sendo a maior unidade da rede hoteleira que também está em Caeté (MG), Alexânia (GO) e, em breve, em João Pessoa (PB). Além das categorias Superior Solteiro, que pode acomodar até 4 pessoas; Superior Casal, para até 5 pessoas; Superior com vista para piscina, para até 5 pessoas; Suíte Elite, com banheira de hidromassagem; o Grupo Tauá lança as categorias Suíte Elite Varanda, com banheira na varanda; Suite Elite Plus com Banheira, sala com mesa de jantar e sofá e Suíte Temática Infantil.





Animação aquática

Piscina com ondas será outra grande sensação do complexo aquático Tauá Resorts





No novo parque aquático, ao ar livre, são 3,6 mil metros quadrados e 14 atrações para todas as idades, para quem busca adrenalina ou tranquilidade. Dentre elas, piscina de ondas artificiais, rio lento com um percurso de 220 metros para que as famílias possam relaxar e desfrutar de uma diversão tranquila. Cinco novos toboáguas, para todos os níveis de coragem e de emoção. E para os corajosos de plantão, tem a inédita montanha russa aquática. Para as crianças se divertirem de maneira interativa, tem o brinquedo interativo Peixe Aventura, que tem cama elástica e balde de água. Para os públicos adulto e infantil, novas piscinas, com acessibilidade. Bangalôs para locação com piscina exclusiva, jacuzzis, bar molhado e praça de alimentação. O projeto do parque é da empresa Turca Polin Waterparks, empresa líder na indústria aquática, que realiza projetos, fabricação e instalação de parques aquáticos.





O Tauá Resort Atibaia já conta com o AquaPark indoor, com cerca de 5.500m², o espaço é totalmente fechado e climatizado, e possui 16 atrações com água aquecida, com temperatura entre 29ºC e 30ºC. Dentre as principais atrações do parque aquático fechado tem o Rodopiou, uma das atrações mais altas do parque, onde o visitante alcança uma bela vista de todo o resort. Um tobogã gigante, de 15m, sai para fora do parque e retorna, dando voltas e mais voltas. O AquaPark do Torí, onde é possível deslizar em um grande tobogã no meio da floresta habitada pela turma de personagens do resort, até cair em uma piscina quentinha. Cogumelos do Pepito é uma piscina para crianças pequenas, de 0 a 4 anos. O Rio Lento faz a vida passar mais devagar já que a navegação a bordo de uma boia permite o hóspede relaxar e apreciar a paisagem ao longo do trajeto. São 170 metros que contornam toda a extensão do parque.

AquaPark Torí, maior parque aquático do Brasil, ocupa uma área coberta de mais de 5 mil m² Tauá Resorts/Divulgação





O complexo de lazer possui ainda um complexo de piscinas externas e internas, spa, quadras esportivas, academia, pista de cooper, centro de convenções e atividades de lazer para todas as idades. Tem ainda, salão de jogos, cinema, boliche, arco e flecha. Para os hóspedes mirins, especialmente, os Taualegres – como são chamados os animadores recreadores do resort – oferecem programação diária com espetáculos teatrais e gincanas para crianças de 3 a 17 anos. Para entreter a criançada, o complexo de lazer tem ainda a Jota City – uma atração exclusiva da Rede Tauá. É conhecida como a metrópole do futuro, uma cidade lúdica onde as crianças aprendem brincando sobre tecnologia, ciências e sustentabilidade.

04/06/2024 - 17:55 O segredo bem guardado de um paraíso mineiro acaba de ser revelado Leia mais





Churrasco na brasa





Churrasco na brasa para celebrar o encontro de amigos e família Tauá Resorts/Divulgação

A gastronomia completa o lazer em família. O resort funciona no esquema pensão completa (café da manhã, almoço e jantar inclusos). Há uma variedade de opções gastronômicas para todo tipo de paladar. A novidade é a Fire house, churrascaria fogo de chão. E há os recém-inaugurados restaurantes à la carte: o japonês Nigori e o italiano Coppola. Completam o cardápio diversos bares, cafeteria e a doceria Jota Candy.

Leia também: Reza a lenda que uma cidade em Minas abriga a fonte da eterna juventude





Segundo Lizete Ribeiro, CEO do Grupo Tauá, a rede busca inovação todo ano para impulsionar a ocupação e diária média dos resorts, bem como manter a fidelização dos hóspedes. "Nossos resorts são concebidos por pessoas e para pessoas. As estruturas são incríveis, repletas de aventuras e adrenalina. Os quartos são extremamente confortáveis. A gastronomia de alto nível é um grande diferencial. No entanto, quem faz a magia acontecer para que nossos hóspedes saiam daqui encantados e retornem constantemente é o nosso grupo de colaboradores, a quem denominamos 'nossos emocionadores'." Sem eles, sem a nossa cultura, a magia não aconteceria.