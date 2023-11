A novidade faz uma homenagem à origem das Minas Gerais, da extração de ouro e das pedras preciosas, que lembram as riquezas do estado





Se tem um 'trem bão' que o mineiro gosta, e muito, é cair numa piscina e se refrescar do calorão, que bate na casa dos 40°C e os termômetros não param de subir. E, o que era bom, ficou ainda melhor. Imagine dar uma escapadinha no fim de semana e aproveitar para dar aquele tchibum num parque aquático bem pertinho de Belo Horizonte. Para diversão da garotada, a novidade será uma aventura incrível e emocionante! Chegou no Tauá Resort Caeté a mais nova atração que vai deixar as crianças de queixo caído, o corpo molhado e o coração acelerado! Vamos te contar tudinho.

Com um toque encantador de fazenda, o Tauá Resort Caeté, a primeira unidade do Grupo Tauá de Hotéis e Resorts, acaba de se transformar em um complexo de lazer temático de Minas Gerais. Prepare-se para mergulhar no ´Trem d'água´ – a nova atração aquática que acaba de ser inaugurada, com uma cenografia que representa Minas Gerais, ocupando um espaçoso ambiente ao ar livre de mais de cinco mil metros quadrados.

Cair numa piscina, nada melhor para se refrescar do calor dos últimos dias Grupo Tauá/Divulgação

Em meio a uma piscina de 675 metros, você encontrará dois tobogãs emocionantes - um com 5,94 metros de altura e outro com 10,08 metros - além de uma pequena ilha com um instrumento de extração de ouro, cascatas e uma roda d'água. Do lado de fora do parque aquático, um novo bar imita um coreto típico das cidades do interior mineiro. O tema do projeto arquitetônico desse parque aquático é uma homenagem à origem de Minas, à extração de ouro e às pedras preciosas, que lembram as riquezas do estado.

Recanto de fazenda

A nova atração passou por uma reformulação e conta com 2 togoáguas de 5,94 e 10 metros Grupo Tauá/Divulgação

Localizado em Caeté (MG), bem pertinho da capital, o resort está a apenas 50 minutos de Belo Horizonte e a 1 hora do Aeroporto Internacional de Confins. É o destino ideal para viagens em família, especialmente com crianças. Entre as muitas opções de entretenimento oferecidas, o grande destaque é a recreação proporcionada pelos Taualegres - os animados recreadores infantis do resort.

O resort mineiro oferece piscinas externas e internas com águas climatizadas, o Aqualegre (um incrível brinquedão aquático com tobogãs), uma fazendinha com animais, boliche, sala de cinema e o Kid's Club. Outra atração infantil imperdível é a Jota City - a Metrópole do Futuro. Inspirada nos principais parques temáticos do mundo, essa cidade feita especialmente para crianças conta com atrações e oficinas educativas e recreativas que ensinam sobre sustentabilidade, meio ambiente e tecnologia.

Mas as atrações não são apenas para o público infantil. O resort é procurado o ano todo por hóspedes que desejam escapar da rotina em viagens rápidas. Os adultos podem relaxar enquanto as crianças brincam ou se divertem também. Seja no salão de jogos, no boliche, no spa ou nas águas quentinhas do resort. A programação inclui brincadeiras e gincanas especiais, torneios de vôlei e beach tênis.

Banquete dos deuses

Gastronomia requintada com direito à cozinha mineira e internacional Grupo Tauá/Divulgação

A experiência gastronômica é um dos principais atrativos. O resort funciona no esquema de pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar inclusos. E há uma variedade de opções gastronômicas, incluindo restaurantes à la carte, bares, cafés e a Jota Candy, onde você encontrará diversas delícias açucaradas.

Além da diversão proporcionada pela completa infraestrutura de lazer, aqueles que buscam descanso irão apreciar o conforto das acomodações. Os quartos do resort passaram recentemente por uma renovação. O restaurante principal foi reformado e novos bares e restaurantes à la carte foram construídos - um com culinária japonesa, outro com gastronomia mineira e até mesmo uma churrascaria. Em breve, teremos também uma cantina italiana para os amantes da gastronomia típica.

Novidade vindo aí

Os investimentos não param por aí. No início de 2024, a rede Tauá dará início à construção do primeiro parque aquático indoor tematizado de Minas Gerais. Serão 3.500 metros quadrados de lazer em um espaço totalmente fechado e climatizado, previsto para ser inaugurado no final do próximo ano na unidade de Caeté. "São três décadas focadas em inovação e experiência do hóspede. Temos uma estrutura de lazer robusta e completa. Essa nova atração oferecerá novas vivências - divertidas e radicais - no resort", celebra Lizete Ribeiro, diretora comercial e marketing da rede hoteleira.

