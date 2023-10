Pra que mar? Minas Gerais tem parques aquáticos com ondas pertinho de você

681





Feriadão chegando, hora de pensar onde curtir com a garotada o Dia das Crianças em momentos de muito lazer e diversão. O mar mais perto de Belo Horizonte está a mais de 400 quilômetros de distância, mas quem disse que não há praias no estado das montanhas? E quem, também, falou que não é possível pegar uma onda aqui nas gerais? Na falta de mar, o mineiro procura outras alternativas para se divertir. Além das cachoeiras, lagoas ou hotéis-fazenda, os parques aquáticos, no interior do estado, são os mais procurados.





A busca por praias artificiais ganha destaque nos feriados. Não muito distante de BH, complexos de diversão e lazer, muito bem estruturados, oferecem as mesmas atrações que existem lá no Nordeste, por exemplo: toboáguas, piscinas gigantes, rio lento e brinquedos alucinantes.





Vai dar onda

Um dos maiores parques aquáticos do estado, o Minas Beach, em Raul Soares, oferece piscina com ondas (foto: Gustavo Theza e Derick Delavali /Agência Take Digital - )



Inaugurado em janeiro de 2014, o Minas Beach Thermas Resort – a praia de Minas Gerais – se tornou uma nova rota turística de diversão e lazer para quem quer curtir o sol e o calor sem sair do estado. Na Semana da Criança, de 12 a 15 de outubro, o Minas Beach vai oferecer uma programação infantil especial. O parque aquático contará com personagens do mundo dos desenhos da Marvel, DC Comics e Cartoon para alegrar os baixinhos com muitas brincadeiras, gincanas e atividades interativas em família.





Localizado no município de Raul Soares, distante a 230 quilômetros de BH, o complexo aquático é uma diversão garantida para toda a família. O local tem uma das maiores piscinas de ondas do Brasil. E, para quem encara emoções fortes, o parque lançou o maior toboágua do estado – o Free Fall – com 33 metros em queda livre. Com a adrenalina a mil, uma tirolesa com 320 metros de extensão passa sobre todo o parque, com aproximadamente 40 segundos de queda. Quem vivencia essa experiência alucinante se deslumbra com uma imagem paradisíaca do local. Uma aventura de tirar o fôlego.

Prepare-se para diversão molhada neste calorão acima dos 40º C. Minas Beach, em Raul Soares, é lugar certo para o refresco (foto: Gustavo Theza e Derick Delavali /Agência Take Digital - )

E quem está em busca de sombra e água fresca terá a oportunidade de relaxar nas águas calmas do rio lento, com mais de 400 metros de extensão. O local ainda oferece outras piscinas comuns para os pimpolhos e uma área infantil com equipe de animação, que garantem, além de muita diversão, segurança para a garotada.





• Endereço: Av. Getúlio Vargas, 375, Centro – Raul Soares (MG)

• Telefone: (33) 3351-1790 e (33) 99113-6225

























Pertinho de BH

Ao lado de BH, a garotada que for visitar o Tauá Caeté vai curtir as piscinas aquecidas e os brinquedos aquáticos (foto: Gabriel Boieiras/Tauá/Divulgação)



Resort com clima de fazenda e pensão completa, o Tauá Resort Caeté fica a 50 km de Belo Horizonte e preparou uma programação especial no Mês das Crianças com muita diversão para a garotada e, descanso na medida, para os adultos. Para os pequenos, a recreação infantil com os ‘Taualegres’, a animada equipe de recreação da rede de resorts. Todos os dias, jogos, brincadeiras e atividades exclusivas para as crianças se aventurarem pelo resort estão garantidos.





A garotada vai fazer a festa no parque aquático do Tauá: que conta com piscinas aquecidas e mergulhos divertidos no Aqualegre – brinquedão aquático com toboáguas, escorregadores e o irresistível baldão, que de tempos em tempos, transborda e molha quem estiver embaixo. E tem mais, na Jota City, a metrópole do futuro – atração exclusiva da rede, inspirada nos principais parques temáticos do mundo, tem atrações incríveis onde as crianças aprendem sobre sustentabilidade, meio ambiente e tecnologia. Na fazendinha, as crianças podem interagir com os animais em horários específicos, tirar leite da vaca, alimentar os bichos, andar de pônei e plantar na hortinha.





Informações e reservas:

Whatsapp: (11) 4416-5000









Piscinão em Furnas

Com 73 mil metros quadrados, o AquaPark Mar de Minas é um outro parque que oferece piscina com ondas no estado (foto: Luiz Braga/ Divulgação )



Às margens do Lago de Furnas, o AquaPark Mar de Minas é um local ideal para aproveitar com a família e os amigos. Localizado na cidade de Aguanil, na Região Sul do estado, é mais do que um parque aquático, é um espaço em que o visitante encontra tudo o que a vida tem de bom, para se divertir nas melhores companhias, em um ambiente que oferece alegria e as mais variadas emoções.





Com 73 mil metros quadrados, o lugar é perfeito para compartilhar um dia inesquecível com os filhos, vivendo experiências incomparáveis e momentos de puro prazer. Na semana da criança, o parque vai ter uma programação especial com atrações dedicadas aos pimpolhos. Além de muita diversão nos toboáguas, no rio lento e no playground molhado, a meninada vai se divertir com as brincadeiras, como a presença do mascote Dino, o dinossauro mais querido pelos pequenos.









• Endereço: BR-369, Km 87

Aguanil (MG)

• (35) 99857-2976

























Fora de Minas Gerais, listamos os mais bem avaliados parques aquáticos do país:





Thermas dos Laranjais foi o parque aquático mais visitado no Brasil em 2022. O complexo de diversão recebeu cerca de 1,7 mi de visitantes (foto: Rogério Parra/Divulgação )



O Thermas dos Laranjais, que fica em Olímpia (SP), foi classificado como o quarto parque aquático mais visitado do mundo em 2022, de acordo com o relatório da Themed Entertainment Association (TEA). Além disso, é o parque mais antigo da cidade, com 55 atrações, e também o mais visitado do Brasil e da América do Sul, com 1,72 milhão de visitantes. Com uma área de mais de 300 mil metros quadrados e uma excelente estrutura, oferece diversão e entretenimento para pessoas de todas as idades. Uma das principais atrações do parque é a grande quantidade de piscinas com águas termais, provenientes de uma das maiores reservas de águas quentes naturais do mundo. As águas, com temperaturas entre 26°C e 38°C, proporcionam relaxamento e bem-estar aos visitantes. Além disso, o parque conta com diversas piscinas temáticas, como a Praia Azul, o Rio de Correntezas e o Bar da Praia, tornando a experiência ainda mais incrível. O Thermas dos Laranjais também oferece uma ampla variedade de toboáguas e escorregadores de diferentes alturas e velocidades, garantindo diversão e adrenalina para os mais aventureiros. Destaca-se o Toboágua de Pipa, o maior toboágua em formato de surf do mundo. Além disso, o parque possui playgrounds aquáticos, piscinas de ondas, tirolesa e até mesmo um simulador de surf.





THERMAS DOS LARANJAIS

(17) 3279-3500

























Definitivamente insano

Quem que ter muita coragem para encarar o toboágua Insano, no Beach Park, no Ceará (foto: Beach Park/Divulgação )







O Beach Park, no município de Aquiraz, a pouco mais de 20 quilômetros da capital cearense, Fortaleza, recebe mais de 1,5 milhão de visitantes durante o ano. Para os amantes da adrenalina, o destaque vai para o toboágua Insano, com mais de 40 metros de altura e velocidade de descida de 105km/h. O corpo chega a se deslocar do brinquedo e a sensação é alucinante. Somente para corações fortes e gente jovem. O parque qualifica as atrações em três tipos: família, moderadas e radicais. No primeiro, brinquedos temáticos, como a Arca de Noé e a Ilha do Tesouro, piscina com ondas e toboáguas mais leves são destinados às crianças mais novas. No segundo tipo, o nível de adrenalina sobe um pouco mais, com escorregadores maiores e mais rápidos. Já as radicais, como o próprio nome diz, são para quem gosta de se aventurar mais.





BEACH PARK

(85) 3403-5175









Agradável fervura

E pra fechar a lista de parques aquáticos, o Hot Park em Goiás, é pra quem curte fervura e odeia água fria (foto: Hot Park/Divulgação )



O Hot Park integra o complexo Rio Quente Resorts, em Goiás. O parque aquático foi inaugurado em 1997 e ocupa área de mais de 55 mil m². As piscinas são aquecidas naturalmente, com temperatura média de 37,5°C. Toboáguas, slide, rio e praia artificial, quadras, mini golfe, mergulho, arvorismo, escalada, tirolesa, escola de surfe e até pesca ecológica. O Hotibum foi especialmente pensado para crianças, com oito toboáguas e outros 200 itens interativos. Além, é claro, de muita água! A atração também é a Turma do Cerrado, personagens do parque que fazem apresentações diárias para a criançada. É a natureza brindando a folga em família.





HOT PARK

(64) 3453-3091