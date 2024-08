Imagine que você está planejando suas férias dos sonhos. Você escolhe um destino paradisíaco, com praias de areia branca, águas cristalinas e uma cultura rica para explorar. Mas, antes de fazer as malas, você decide dar uma olhada nas avaliações online ou ouvir o conselho de um parente. E é aí que começa a confusão!

Você se depara com um comentário alarmante de uma tia que recebeu uma notícia no WhatsApp: “Não vá para lá! É perigoso! Ouvi dizer que há jacarés andando pelas ruas e que os cocos caem das árvores como bombas!”



Assustado, você começa a pesquisar mais e encontra outra avaliação: “Cuidado! O lugar é infestado por macacos pickpockets que roubam seu sorvete!” Agora, você está realmente preocupado. Será que é seguro? Será que eles são realmente tão malvados? E os macaquinhos fofos, será que usam máscaras e pistolas de água?



Mas, antes de cancelar tudo e optar por ficar em casa, você decide investigar um pouco mais. E descobre que, na verdade, essas informações são completamente falsas! Aquela "tia do zap", que não tem nada para fazer em casa e, com uma imaginação fértil, decidiu fazer um alerta sem noção, sem ao menos checar a veracidade da notícia.



Moral da história: não acredite em tudo que lê na internet! Informações falsas podem transformar um paraíso em um pesadelo imaginário. Sempre verifique fontes confiáveis e, se possível, converse com pessoas que já visitaram o lugar. Afinal, você não quer perder a chance de conhecer um destino incrível por causa de imaginários macacos ladrões de sorvete, não é?





Lugares seguros

Viajar para lugares diferentes com certeza é uma das experiências mais enriquecedoras de um turista. Contudo, muitos evitam fugir do comum por causa de percepções - errôneas - de perigo. “Países com histórico de guerra e de pobreza sofrem muito preconceito por viajantes de todo o mundo. Mas a verdade é que muitos são mais seguros e até mais baratos que destinos ‘clássicos’”, lembra Maurício Amaral, CEO da Universal Assistance no Brasil, marca de seguro viagem do Grupo Zurich.







Pesquisas e dados oficiais podem ajudar a entender se um país apresenta perigos para turistas desavisados. O Institute for Economics and Peace, por exemplo, mantém um “Índice Mundial da Paz”, em que é possível acompanhar níveis de guerra e criminalidade de todos os países. Já o Departamento de Estado dos Estados Unidos atualiza constantemente uma lista recomendações de viagem indicando o quão perigoso está cada país do mundo para viajantes. E, no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil mantém uma página de apoio para viajantes brasileiros no exterior com informações úteis.









Para não cair em contradição, separamos alguns destinos que na verdade são mais seguros do que muitos imaginam:









China





Apesar de estar frequentemente nas manchetes devido a tensões políticas e conflitos internacionais, a China é amplamente considerada um destino seguro para turistas. O país é extremamente monitorado, com câmeras de segurança espalhadas por todas as cidades, o que ajuda a manter a criminalidade baixa. Pequim, Xangai (Shanghai) e outras grandes metrópoles oferecem uma experiência completa de gastronomia, paisagens naturais e compras para os visitantes. Cidadãos brasileiros precisam solicitar um visto antes de viajar para a China, e o seguro viagem não é obrigatório, mas altamente recomendado.









Colômbia

Charmosa e colorida, foram os seus cenários e ruas, que inspiraram muitos dos textos do grande escritor Gabriel Garcia Marquez, autor de "Cem Anos de Solidão" Booking.com



A Colômbia já foi marcada pela violência do narcotráfico, mas passou por uma transformação significativa e, hoje, as maiores cidades do país, Bogotá, Medellín e Cartagena das Índias, são destinos vibrantes, com agenda cultural abarrotada de festas e eventos, e reconhecidos mundialmente como patrimônios culturais. Possui em algumas cidades menores natureza intocada e atrações históricas que também são seguras. Cidadãos do Brasil não precisam de visto para estadas de até 90 dias e o seguro viagem não é obrigatório.









Marrocos

Erguida sobre as águas do Oceano Atlântico, a Mesquita Hassan II, em Casablanca, Marrocos, está entre as maiores do mundo Booking.com/Divulgação



Mesmo recebendo muito destaque turístico, o Marrocos foi acometido por diferentes guerras nos últimos séculos - muitas vezes envolvendo países europeus. Hoje, com conflitos internacionais sanados e forte investimento no turismo, o país tem se popularizado como ótima opção de extensão de viagem, graças ao seu posicionamento estratégico entre Europa, África e Américas. Contém cidades muito conhecidas, como Casablanca e Marrakesh, que têm cultura milenar esculpida em templos e locações históricas. No Marrocos, turistas encontram também um centro culinário e de artesanato dos mais antigos e importantes do mundo. Brasileiros não precisam de visto para estadas de até 90 dias e o seguro viagem não é exigido ao chegar.

Vietnã

Halong Bay, no Vietnã é uma baía formada por um mar verde-esmeralda e milhares de ilhas e ilhotas calcárias. localizada à 160 km de Hanói Asia Travel





O Vietnã, sempre associado à infame guerra contra os EUA entre os anos 1950 e 1970, hoje é um destino turístico próspero e muito seguro. O país tem investido significativamente em sua infraestrutura para turistas – o que tem refletido em um número crescente de visitantes internacionais, que chegou a 12.6 milhões em 2023. No território vietnamita, o destaque vai para as centenas de templos budistas e confucionistas milenares espalhados pelo território, para as paisagens que lembram as da China e do Japão, e para a gastronomia premiada do país. Para visitar o Vietnã, cidadãos brasileiros precisam solicitar um visto antes de viajar, mas o seguro viagem não é obrigatório.









Omã

A Grande Mesquita do Sultão Qabus é a mesquita mais importante do Sultanato de Omã Orient Travel





Omã, país mais a leste da Península Arábica, sofre quase que automaticamente com o preconceito generalizado contra países árabes. Contudo, poucos sabem que se trata de um dos países mais pacíficos da região e que, sendo vizinho dos Emirados Árabes Unidos, vem investindo forte em se tornar um destino emergente. De herança islâmica, a capital, Muscat, oferece uma mistura de modernidade e tradição, com mesquitas e palácios muito bem-conservados. Para além da principal cidade, o país oferece de desfiladeiros a piscinas naturais e cachoeiras, além de praias que dão de cara com belos desertos. Pessoas vindas do Brasil precisam solicitar um visto antes de viajar para Omã. O seguro viagem não é obrigatório, mas é recomendado.







“Embora o seguro viagem não seja obrigatório nesses países, é sempre uma boa ideia tê-lo. Além de ajudar com acidentes e doenças, o seguro para turistas cobre problemas com voos, bagagens e até jurídicos – questões que seriam bem difíceis de serem resolvidas em um país desconhecido”, ressalta Maurício. “Deixar de conhecer destinos incríveis por preconceitos que nem sabemos de onde vieram é perder a oportunidade de descobrir culturas e paisagens incríveis. Com a informação correta e nos precavendo, podemos transformar destinos temidos em experiências inesquecíveis”, completa o executivo.