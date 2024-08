É preciso conhecer o Grande Hotel Termas de Araxá. Um verdadeiro tesouro de Minas Gerais, onde o passado e o presente se encontram em uma dança harmoniosa. Inaugurado em 1944, esse majestoso hotel é mais do que um simples refúgio; é um portal para uma era de glamour e sofisticação.



Ao adentrar seus salões, é impossível não sentir a presença dos ecos de um tempo em que o hotel era o coração pulsante de eventos sociais e culturais. Os corredores, adornados com detalhes arquitetônicos requintados, contam histórias de noites de gala, risos e celebrações que marcaram gerações. As águas termais, famosas por suas propriedades curativas, continuam a atrair visitantes em busca de rejuvenescimento e paz interior.

O castelo, localizado no Parque do Barreiro, foi construído durante a Segunda Guerra Mundial e inaugurado em 1944, pelo então presidente Getúlio Vargas Gabirel Boieiras/Divulgação



Cada canto do Grande Hotel Termas de Araxá exala uma elegância atemporal, convidando-nos a reviver memórias de um Brasil que celebrava a vida com um toque de esplendor. É um lugar onde o passado não é apenas lembrado, mas vivido a cada instante, proporcionando uma experiência que transcende o tempo.

Entre paredes que escondem/contam histórias, a parte interna do Grande Hotel Termas de Araxá carrega o estilo Neoclássico, nítido nos capitéis das colunas e arcos do local Gabirel Boieiras/Divulgação



80 anos de história



Histórico e contemporâneo. Essas palavras definem o Grande Hotel Termas de Araxá, em Minas Gerais, que completa 80 anos em 2024, como um dos mais valiosos patrimônios turísticos, históricos e culturais de Minas e do Brasil. Desde sua inauguração, em 1944, o hotel se destaca não apenas por sua arquitetura e águas termais, mas também por manter vivas história e cultura ao longo dos anos.



Quem se hospeda no Grande Hotel pode experimentar a sensação de viajar por épocas diferentes e vivenciar uma hotelaria de alto padrão. É um patrimônio vivo, renovado, atualizado, e em plena atividade turística. Para celebrar seus 80 anos, de forma simbólica, o Grande Hotel vai lançar, a cada mês, iniciativas que destacam suas principais características.

O exterior do empreendimento foi inspirado nas Missões Espanholas Daniel Mansur/Divulgação



No mês de setembro, para marcar a força de sua gastronomia - que utiliza ingredientes locais em pratos autorais e drinks exclusivos - o hotel vai lançar um prato temático da década de 1950. Em outubro, mês dedicado às crianças, a programação de lazer infantil vai resgatar brincadeiras dos anos de 1940, 1950 e 1960. Novembro chega para destacar as experiências de relaxamento e estética. O Spa das termas, renovados com o que há de mais moderno em tratamentos de bem-estar, vai celebrar as oito décadas com a oferta de procedimentos que eram realizados na época da descoberta das águas termais do hotel.



Para encerrar o ano de celebrações e ampliar sua riqueza histórica, em dezembro, o hotel - que já oferece um tour histórico pelos seus espaços - exibirá documentos da época da inauguração para uma pequena exposição. Dentre eles, o Livro de Ouro, com assinatura de Getúlio Vargas – que liderou a construção do hotel e Benedito Valadares, ambos ex-presidentes e hóspedes do Grande Hotel. Naquela época, o check-in era realizado com assinatura no livro.

Em dezembro, o hotel – que já oferece um tour histórico pelos seus espaços – exibirá documentos da época da inauguração Daniel Mansur/Divulgação

Era de ouro

História é o que não falta no empreendimento, frequentado por políticos, artistas e personalidades. O Grande Hotel foi o primeiro cassino do Brasil e também, palco de uma série de fatos importantes e grandes decisões para o país. Importante dizer que, ao longo dessas oito décadas, o espaço foi preservado, imortalizando os traços do arquiteto Luiz Signorelli, que se inspirou nas antigas casas de banho romanas. O empreendimento combina o neoclássico com o modernismo. Com mais de 33.300 metros quadrados de área construída, a edificação impressiona pelo porte e pela riqueza dos detalhes, como o piso de mármore de Carrara e as varandas revestidas com pastilhas portuguesas, colocadas artesanalmente. O hotel ainda traz a marca de um dos maiores paisagistas: Roberto Burle Marx. Os jardins até os dias de hoje preservam a flora e fauna locais.



"O Grande Hotel Termas de Araxá é um patrimônio, uma história viva de uma época muito importante para o país. Nosso desafio é mantê-lo nas melhores condições possíveis, enquanto investimos em inovações para encantar hóspedes e visitantes”, reflete Fernanda Zatar Bicalho, Diretora de Relações Institucionais do Grande Hotel Termas de Araxá.

Restaurante Chez Beja oferece uma experiência autêntica em sabores e descobertas Daniel Mansur/Divulgação



Parceria com a Codemge



Um case de sucesso da parceria público-privada que contribui para preservar o patrimônio histórico, fortalecer o turismo e desenvolver a economia da região. De acordo com a Diretora de Relações Institucionais do Grande Hotel, Fernanda Zatar Bicalho, preservar um patrimônio é garantir que a história permaneça viva para diferentes gerações. Cada parede, cada detalhe arquitetônico, cada espaço preservado carrega as memórias de um tempo que moldou a cultura e a identidade de um lugar. “Cuidar desse patrimônio, não é apenas conservar o empreendimento, é também assegurar que futuras gerações tenham a oportunidade de vivenciar, aprender e se conectar com o passado de maneira tangível”, comentou Fernanda.

Com propriedades curativas, as águas que emanam nas termas têm origem vulcânica, subindo à superfície em altas temperaturas Daniel Mansur/Divulgação

O empreendimento

Construído na década de 1940, a edificação do Grande Hotel de Araxá atrai a atenção pela dimensão e imponência. São 33.300 metros quadrados de construção – um marco da engenharia brasileira – localizado no centro de um parque verde de 450.000 metros quadrados. Internamente, o Grande Hotel é muito rico em diversidade de ambientes e tem uma composição de espaços diferenciada. No Grande Hotel, as águas termais de Araxá mostram seu poder para banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos.



Ao som de mantras tocados no momento, os participantes do labirinto de velas são convocados a respirar, energizar e materializar o próprio nome, conectando seu passado, presente e futuro Daniel Mansur/Divulgação

Lendária Dona Beja



Águas que têm poder cura e que refrescam. Nas Minas Gerais das cachoeiras, rios e lagos, um lugar guarda até hoje a lenda de ser um local que abriga a fonte da eterna juventude. Muito por conta de uma mulher que viveu em Minas Gerais no século 19. A beleza estonteante dela, já nos seus mais de 60 anos, era motivo para ser chamada de bruxa, cortesã ou divindade. Odiada pelas mulheres e amada pelos homens, ela foi uma personalidade influente na cidade mineira, localizada a cerca de 370 quilômetros de Belo Horizonte.



Estamos falando de Dona Beja. Uma mulher que precisou enfrentar o preconceito da conservadora sociedade mineira, que a via como uma perigosa e sedutora. Para se vingar de todos, construiu um bordel na cidade e colocou o nome de Chácara do Jatobá. Lá, ela escolhia os homens casados com quem pretendia dormir em troca de joias, favores e dinheiro. Com isso, arrematou fortunas e alimentou a lenda sobre da tal fonte milagrosa de águas termais e lama negra, que seria o motivo de sua eterna beleza. A cortesã dá nome a um museu, localizado no Centro de Araxá, a uma fonte de águas termais, localizada dentro do Grande Hotel de Araxá, e a uma cachaça típica da região.



Pouca gente sabe, mas Araxá, no Triângulo Mineiro, é conhecida como Cidade das Águas. Em meio às serras de Minas Gerais, esse município poderia ser igual a tantas outras cidades mineiras. A verdade é que tudo em Araxá foi criado pelas águas. O território começou a ser explorado em meados do século 17, em busca de ouro, e o poder medicinal das águas ficou conhecido por volta de 1800, e Araxá começou a se desenvolver. A cura que emana dessas águas de Araxá está vinculada à sua composição e origem. As águas sulfurosas possuem alta temperatura devido à origem vulcânica, com grande presença de minérios e enxofre. Já as águas radioativas são ricas em radônio, um gás nobre. Desde o início, as pessoas vinham de longe para desfrutar dos seus benefícios para a saúde.

A jornada de bem-estar é destinada a pessoas que buscam um banho relaxante para o corpo e a alma Daniel Mansur/Divulgação



Turismo para o bem-estar



No espaço das termas – onde acontece a verdadeira jornada de bem-estar, com banhos diversos, massagens relaxantes e tratamentos faciais - uma mandala de 8 pontas simboliza equilíbrio e harmonia. Ela serve de cenário para uma experiência inédita e exclusiva: o labirinto de velas. O percurso, guiado pela luz suave das velas, leva os participantes a caminhar em torno do símbolo acompanhados pelo som acústico de mantras que amplificam a sensação de paz e introspecção. A experiência sensorial conecta os visitantes ao ambiente de forma profunda e espiritual, tornando-se um dos pontos altos da experiência no hotel.



Com localização privilegiada, a cidade que é um polo turístico importante e valorizado recebe voos diretos da Azul, com origem de São Paulo e Belo Horizonte.



SERVIÇO

