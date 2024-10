Promover boas práticas de sustentabilidade nesses destinos é mais do que uma necessidade; é um compromisso com a vida. Cada ação consciente, desde a gestão responsável dos recursos até a educação ambiental dos visitantes, contribui para a manutenção desse equilíbrio delicado. E é essa dedicação à sustentabilidade que torna o Brasil um destino ainda mais atraente para turistas de todo o mundo, que buscam não apenas beleza, mas também um exemplo de respeito e harmonia com o meio ambiente.



Leia mais: Capitólio está entre os 13 destinos do Brasil em concurso global de turismo

Barão de Cocais, uma cidade encantadora situada na Região Central de Minas Gerais, ganhou destaque internacional na semana passada (15/10) ao ser incluída, com mais 13 destinos brasileiros participantes, no concurso global TOP 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis, idealizado pela organização holandesa Green Destinations. Este reconhecimento celebra não apenas a beleza natural da região, mas também os esforços contínuos em promover práticas sustentáveis e responsáveis no turismo.

Além de suas belezas naturais e históricas, Barão de Cocais é um verdadeiro paraíso para os amantes da gastronomia mineira. Anualmente, sempre no mês de maio, a cidade promove a Festa da Quitanda, que completou 12 anos este ano, e o tradicional Festival da Goiabada Cascão, já na 10ª edição – são verdadeiros patrimônios culturais da região.

E justamente por causa dessas iguarias mineiras que a cidade entrou no seleto ranking global. As feiras que a cidade promove são eventos imperdíveis que celebram a rica culinária feita em Minas Gerais. Essas feiras atraem visitantes de todas as partes do Brasil e até do exterior. Durante o evento, é possível encontrar uma variedade de quitandas típicas, como broas, biscoitos, pães de queijo, bolos e outras delícias caseiras que remetem às tradições culinárias passadas de geração em geração.

A inclusão de Barão de Cocais no ranking internacional é um testemunho dos esforços da cidade em promover um turismo sustentável. Iniciativas como a gestão responsável dos recursos naturais, a promoção de práticas ecológicas e a educação ambiental são fundamentais para garantir que o turismo beneficia tanto a comunidade local quanto o meio ambiente.

Goiabada cascão

Festival das quitandas: o modo de fazer a goiabada cascão é patrimônio imaterial da cidade mineira Prefeitura de Barão de Cocais/Divulgação

A goiabada cascão de Barão de Cocais é um ícone da gastronomia mineira. Feita de forma artesanal, essa iguaria é preparada com goiabas frescas, colhidas diretamente dos quintais das propriedades rurais. O processo de produção é tradicional e envolve a utilização de tachos de cobre e fornalhas de lenha, garantindo um sabor autêntico e inigualável. O doce é tão importante para a cidade que foi registrada como patrimônio cultural imaterial do município. Esse reconhecimento não só valoriza o produto, mas também assegura a preservação das técnicas tradicionais de produção.

O famoso doce combinado com queijo minas é a receita perfeita de sobremesa para os mineiros, e também turistas que chegam de muitos lugares atraídos pelo paladar. O modo de fazer da goiabada cascão de Barão de Cocais é patrimônio imaterial do município. A tradição secular possui grande importância cultural para a cidade, que integra o roteiro "Entre Serras da Piedade ao Caraça", do Circuito do Ouro. E seguindo nesta rota, o turista passeia ainda pelos sabores de Catas Altas, Caeté e Santa Bárbara.

Mais turistas

Região é rica em cachoeiras e muita área verde ao redor Prefeitura de Barão de Cocais/Divulgação

A premiação foi recebida com festa na cidade mineira. De acordo com Laís Cristina Ferreira Cordeiro, diretora de Turismo, o Top 100 é o reconhecimento de que há práticas sustentáveis no turismo em Barão de Cocais: “A importância do prêmio é o reconhecimento de que o turismo é um dos caminhos certos para a diversificação econômica de Barão de Cocais. E a visibilidade que ele traz ao município, internacionalmente pela Green Destination, pelo Programa Del Turismo e outros meios. O prêmio veio através do programa Del Turismo ( programa que trabalha o desenvolvimento econômico local através do turismo) com parceria da Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, através da Secretaria de Cultura e Turismo com a Associação Comercial de Barão de Cocais (ACIABAC)”.

Green Destinations

A Serra da Cambota, no Maciço do Espinhaço, com rochas de gnaisse e granito Prefeitura de Barão de Cocais/Divulgação

As boas práticas em responsabilidade e sustentabilidade de 14 destinos brasileiros foram premiadas pela prestigiada organização holandesa Green Destinations. O concurso anual TOP 100 Stories, que acontece desde 2014, elegeu soluções inovadoras e responsáveis para superar desafios na gestão turística, com ênfase em áreas como educação, preservação ambiental e inclusão social. A edição 2024 contou com mais de 190 histórias inscritas de 90 países.

O resultado foi divulgado na terça-feira (15/10), durante evento online da Conferência Global Green Destinations 2024. Dentre os 100 vencedores em todo o mundo estão seis destinos de Santa Catarina – Bom Jardim da Serra, Bombinhas, Itá, Penha, Rota do Enxaimel e Treze Tílias –, três do Rio Grande do Norte – Santa Cruz, São Miguel do Gostoso e Tibau do Sul –, três de Pernambuco – Fernando de Noronha, Sirinhaém e Tamandaré –, além de Barão de Cocais (MG) e Bodoquena (MS). É o melhor desempenho do Brasil, superando 2022, quando tivemos 10 premiados.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemorou o resultado do concurso e destacou o reconhecimento do Brasil como uma referência em sustentabilidade no turismo. “O turismo é um instrumento importante para a construção de um mundo mais responsável e sustentável e o governo do presidente Lula tem atuado, em parceria com os estados e municípios, nesse processo de qualificação dos nossos destinos. Estamos promovendo um turismo sustentável, que se preocupa com o meio ambiente, a cultura local e a geração de emprego e renda para as comunidades”, declarou Freixo.

O que visitar em Barão de Cocais?

Santuário de São João Batista, joia barroca de 1763 Alexandre Guzanshe/EM



Fundada no início do século 18 por bandeirantes portugueses e paulistas, a localidade conhecida nacionalmente como Portal do Caraça inicialmente se chamava São João do Presídio do Morro Grande, devido à sua localização ao sopé de um extenso morro. A descoberta de novas minas de ouro atraiu novos moradores, que construíram casas ao longo do rio, formando o bairro dos macacos.

Em 1764, iniciou-se a construção da Igreja Matriz São João Batista do Morro Grande, projetada por Aleijadinho. O distrito foi criado em 1752 e emancipado em 1943, passando a se chamar Barão de Cocais, em homenagem ao Barão José Feliciano Pinto Coelho da Cunha. Barão de Cocais é, sem dúvida, um destino que combina história, cultura, aventura e sustentabilidade, oferecendo uma experiência inesquecível para todos os que têm a sorte de conhecê-la.



Santuário de São João Batista

Erguida em 1763, no mesmo local onde antes existia uma pequena capela, em 1713, dedicada a São João Batista. Com duas torres redondas sobre base quadrada, dispostas diagonalmente em relação ao corpo central da igreja e a caligrafia de Aleijadinho no desenho do frontispício, do arco-cruzeiro, na imagem de São João Batista, de pedra-sabão, colocada no nicho da fachada principal e, na tarja do arco-cruzeiro, também entalhada na mesma pedra. O Santuário de São João Batista é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A portada é coroada com elementos em pedra sabão e uma imagem do padroeiro, São João Batista, obra também atribuída ao Aleijadinho. A pintura do forro em madeira é atribuída ao Mestre Ataíde e representa o batismo de Jesus por São João Batista.

Serra da Cambota

A Serra da Cambota é um dos atrativos da Serra do Garimpo, que possui formação geológica de dobramentos constituídos, com rochas de gnaisse e granito, pertencente ao Maciço do Espinhaço, uma das regiões do planeta de maior diversidade biológica, geomorfológica e histórica, segundo a Unesco. A região proporciona aos adeptos do ecoturismo locais adequados para a prática de caminhada, ciclismo de montanha e escalada. A Serra do Cambota é considerada a meca da Escalada em Minas pelos praticantes do esporte dada a beleza e ousadia de seus paredões. A Serra também é palco de diversos campeonatos de highline com participação de atletas nacionais e internacionais.

Cachoeira da Cambota

Formada por vários saltos ao longo do seu curso e poços propícios ao banho, a Cachoeira da Cambota tem em seu entorno diversas espécies de orquídeas, canelas-de-ema e samambaias, o que torna o local ainda mais encantador! Localizada a 6 km da Sede, pertencente ao complexo da Serra do Espinhaço e é circundada por densa mata de galeria, banhada pelo córrego São Miguel.

Cachoeira Cocais

Cachoeira Cocais está localizada na Serra da Conceição, com 10 quedas d'água de mais de 30 metros de altura Prefeitura de Barão de Cocais/Divulgação

Também chamada de cachoeira da Pedra Pintada, está localizada na Serra da Conceição, a 10 km do distrito de Cocais. São 10 quedas d'água em uma montanha de pedra de mais de 30 metros que proporcionam um espetáculo magnífico, além de ser um excelente local para os adeptos de esportes radicais, como: montain bike, canyoning, trekking.



Cachoeira do Leão

A cachoeira do Leão integra o complexo de cachoeiras de Cocais, está localizada na Serra da Conceição. Uma pedra às margens da cachoeira, tem o formato do rei da Selva, dando assim nome a mesma. A paisagem ao redor, os mirantes e a queda transformam o lugar em um canto mágico, emanando paz e muita tranquilidade.

Fazenda Rancho da Praia - Quitandas da Mirtes

Para quem gosta de saborear um delicioso café, tipicamente mineiro, a Mirtes – uma das quitandeiras mais famosas do roteiro “Entre Serras", do Circuito do Ouro, recebe a todos com carinho na fazenda Rancho Novo da Praia. É só ligar e agendar o seu café da manhã! Quem quiser poderá ainda acompanhar os processos de produção da goiabada cascão, protagonista em Barão de Cocais e também a produção de rapadura.

Santuário do Caraça

A cerca de 27 km de Barão de Cocais, o complexo do Santuário do Caraça, entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual e foi escolhido como uma das Sete Maravilhas da Estrada Real. Conta com um amplo Conjunto Arquitetônico onde estão a primeira igreja de estilo neogótico do Brasil, o prédio do antigo Colégio (hoje Museu e Biblioteca), a pousada com 57 apartamentos e quartos, e a Fazenda do Engenho, com 26 apartamentos. O local possui enorme diversidade de fauna e flora, com raridades de animais e plantas no meio ambiente. Na ampla diversidade de sua fauna, há 386 espécies de aves, 42 espécies de répteis, 12 espécies de peixes e 76 espécies de mamíferos.



Serviço

Santuário do Caraça

As reservas, principalmente para grupos de visitantes, devem ser feitas no site www.santuariodocaraca.com.br.

Contato: (031) 3942-1656 ou 98978-3180